Uzmanlar tarafından birçok konu üzerinde faydasının olduğu da kanıtlanmış tarçınlı süt hem kolay hazırlanabilir hem de faydasının fazla olduğu bir içecek olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim hazırlanması birkaç dakikamızı alırken gündelik yaşamımızda sorun haline gelen ve bizi belki dakikalarca belki de saatlerce rahatsız eden sorunlarımıza da iyi gelmektedir.

TARÇINLI SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Tarçın ve süt karışımının birçok faydası bulunduğu gibi birçok hastalığa da iyi geldiği bilinmektedir. Rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi olan tarçınlı sütün faydaları saymakla bitmemektedir. Maddeler halinde tarçınlı sütün faydalarını sıralayacak olursak;

Uykusuzluğa iyi gelmektedir.

Uyku problemine iyi gelmektedir. Uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır.

Solunum rahatsızlarına birebirdir. Uyumadan önce içildiği vakit boğazları yumuşatmaktadır.

Uyumadan önce içilen tarçınlı süt metabolizmayı hızlandırarak vücudun kilo alışını dengeler.

Sindirim sistemine olumlu yönde etki yapar.

Sindirim sistemini düzenleyen tarçınlı süt, kabızlık gibi sorunlara karşı birebirdir.

Sindirememe problemine karşı ve oluşan kramplara karşı oldukça etkilidir. İshale karşı vücudu normalleştirir.

Kan şekerini düzenler.

Yüksek tansiyona karşı etkilidir. Tansiyonu düşürür.

Düzenli bir şekilde tüketilen tarçınlı süt kemiklere de iyi gelmektedir.

Kalsiyumu bünyesinde yüksek oranda barındıran tarçınlı süt, çocuklar için de oldukça faydalıdır.

Soğuk algınlığına karşı iyi gelmektedir.

Kışın ellerin ve ayakların ısınmasını sağlar.

TARÇINLI SÜT NE İŞE YARAR?

Bünyesinde barındırdığı kalsiyum oranıyla kemiklere iyi gelen, rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi bulunan tarçınlı sütün birçok hastalığa karşı da iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle soğuk algınlığı gibi durumlarda boğazları ve ciğerleri rahatlatan tarçınlı süt metabolizmayı da düzenlemektedir.

Uyku problemi olan kişilere de iyi gelen tarçınlı süt rahatlatıcı etkisi ile derin ve sorunsuz bir uyku çekmemizi de sağlamaktadır. Sıcak tüketilmesi önerilen tarçınlı süt kış aylarında vücudu sıcak tutarak soğuktan korumaktadır.

BALLI TARÇINLI SÜT

Tarçınlı sütün faydaları saymakla bitmezken bir de bu karışıma balın eklendiğini düşünmek bile insanın içini ısıtmaktadır. Nitekim bal yüzyıllardır adeta bir ilaç gibi kullanılırken, günümüzde de birçok bilim insanı tarafından bu durum kabul görmüştür. Bununla birlikte bilim insanları balın oranının normal düzeyde tüketildiği durumlarda şeker hastaları için bir risk oluşturmadığını da belirmektedir. Bal ve tarçın karışımının etkili olduğu rahatsızlıkları sıralayacak olursak;

Eklem rahatsızlıkları

Bağışıklık sistemi temelindeki rahatsızlıklar

Diş ağrısı

Sindirememe

Grip

İdrar yolu rahatsızlıkları

Kanser

Kalp rahatsızlıkları

Kısırlık

Kolesterol

Mide rahatsızlıkları

Gaz sancıları

Saçta oluşan dökülmeler

Deri hastalıkları

Yaşlanma

Yorgunluk

TARÇINLI SÜT ZAYIFLATIR MI?

Zayıflamak isteyenler için birebir çözüm olan tarçınlı süt hem tadı hem doygunluk yaratması itibariyle bulunmaz bir nimettir. Nitekim bünyesinde barındırdığı protein, linoleik asit ile birlikte yağ sayesinde kullanıldığı durumda doygunluk hissi vermektedir.

Karışımın içerisinde bulunan tarçın ise kandaki glikoz değerini düşürerek zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Metabolizmaya da olumlu yönde etki ederek normalleştiren karışım ise oldukça düşük kalorilidir. Nitekim 1 su bardağı tarçınlı sütte yaklaşık olarak 150 kalori bulunmaktadır.

TARÇINLI SÜT ŞEKERİ DÜŞÜRÜR MÜ?

Süt sakinleştirici etkide bulunurken tarçın ise kandaki şeker oranını düşürmektedir. Gece yatmadan önce 1 su bardağı tarçınlı süt tüketmek kan şekerini normal hâle getirmektedir. Bu sebeple fazla tüketilmemesi gereken karışımın özellikle gece yatmadan önce tüketilmesi önerilmektedir.

TARÇINLI SÜT DİYETİ NASIL YAPILIR?

Tarçınlı süt hazırlanması oldukça kolay olan bir içecek olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim sütü ısıttıktan sonra bir bardağa alıp üzerine tarçın eklemeniz bu karışımı hazırlamak için yeterlidir. Bununla birlikte tarçınlı süt diyeti için ikindi vakti ara öğün olarak ve gece yatmadan önce birer bardak içilmesi önerilmektedir.

Uzman görüşlerine göre günde 2 bardak tarçınlı sütü düzenli olarak tüketirseniz ayda 4 kilo verebilirsiniz. Aynı şekilde bu düzeni korursanız bel çevresindeki fazla yağlardan da kurtulabilirsiniz. Son olarak tarçınlı süt diyeti sırasında tatlıdan uzak durmanız gerekmekte ve meyve ile sebzeyi bol bol tüketmeniz gerekmektedir.