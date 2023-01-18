Alanya’da kapalı ameliyatla mide kanserinden kurtuldu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan Cemil Gürkan, yemek yiyememe, bulantı, kusma şikâyetlerinin artmasıyla birlikte Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kubat'a başvurarak muayene oldu. Yapılan muayene, tetkik, endoskopi sonucunda hastanın midesinde şüpheli alanların olduğu ortaya çıktı. Lezyon tespiti sonucu yapılan biyopside hastaya mide kanseri teşhisi konuldu. Op. Dr. Kubat, şüpheli alanın bulunduğu yer nedeniyle Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Avşar ile iletişime geçerek koordineli bir şekilde laparoskopik (kapalı) cerrahi tekniğini kullanarak ameliyat yapma kararı aldı. Başarılı geçen operasyon sonunda Cemil Gürkan'ın ilk ziyaretçileri doktorları oldu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Avşar, "Hastamız Cemil Beyin endoskopik işleminde midenin çıkış kısmında tama yakın bölümünde tıkanıklık olduğu görüldü. Buradan alınan biyopsi neticesinde kanser olduğu tespit edildi. Operasyon öncesi hastamızı ameliyata hazır hale getirmek için mideyi boşaltma ve damardan besleme sürecimiz oldu. Hastamızın laparoskopik cerrahi dediğimiz yani kapalı yöntemle 4 saat süren operasyon sonrasında midenin hastalıklı bölümünün yaklaşık 3' de ikilik bölümünü çıkararak lenf nodunu temizledik." dedi.

"ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE BİR İLK!"

Bu operasyonun Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştiğini belirten Op. Dr. Mehmet Kubat: "Hem iyileşme süreci hem de hastanın konforu açısından kapalı ameliyatlar çok rahat oluyor. Son teknoloji ve donanımla artık bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılabilmektedir. Hastamızın genel durumu iyi, yemek yiyebiliyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bugün taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Hekimlerine teşekkür eden Cemil Gürkan, "Atatürk'ünde dediği gibi kendimi Türk hekimlerine emanet ettim. Sağlığıma kavuştum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" ifadelerini kullandı.