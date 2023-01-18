Cerrahpaşa’nın yenilenen amfileri açıldı

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde güçlendirme ve renovasyon çalışmaları tamamlanan Dahili Bilimler Amfileri, Eğitim Bloğu ile kuruluş çalışmaları tamamlanan Yürüme ve Hareket Analizi Laboratuvarı düzenlenen törenle açıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen tören öncesi basın mensuplarına bilgi veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, binanın güçlendirme ve renovasyon çalışmaları sonrası açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, binadaki çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'deki en modern amfilere kavuşulduğunu dile getirdi.

Bina içerisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eşi Eren Eyüboğlu'nun tedavisi sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışladığı sanat eserinin sergilendiğini aktaran Rektör Aydın, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından eser tekrar eski yerinde sergilenmeye başlamış oluyor. Binada Cerrahpaşa'ya ve tıp bilimine büyük hizmetleri olan hocalarımızın isminin verildiği 3 amfi ile emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Hüsrev Hatemi'nin adının verildiği okuma salonu, 200 kişilik öğrenci çalışma alanı, 11 yataklı dahiliye yoğun bakım ünitesi de açılmış oldu. Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi daha teknolojik, hak ettiği değerde ortamlara da kavuşmuş oluyor." dedi.

HÜSREV HATEMİ AMFİDEKİ İLK DERSİ VERDİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi de, binadaki Okuma salonuna isminin verilmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek açılış töreninin yapıldığı Prof. Dr. Celal Öker Amfisindeki ilk dersi verdi.

Bina içerisinde 3 amfi ile birlikte 11 yataklı dahiliye, 200 kişilik öğrenci çalışma alanı, Hüsrev Hatemi Okuma Salonu, ünlü sanatçı Eren Eyüpoğlu'na ait mozaik sanat eseri, asistan dinlenme alanları yer alıyor.