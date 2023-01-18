İşitme engelli şampiyonlara milli gurur

Doğuştan işitme engelli olan Beyza Şahin (25), Bilge Sinem Özpınar (26), Nalan Kaygın (29) ve Gamze Aydın (30) İÇEV (İşitme Engelli Bireyler Eğitim Vakfı) Hentbol takımında. Beyza ve Sinem ise hentbol milli takımına adını çoktan yazdırdı. Hatta Dünya Kupası'nda ülkelerine ikincilik kazandıran isimler arasındaydılar. Ama her ne kadar kullandıkları işitme cihazıyla duymaları daha da kolaylaşsa yine de yaşadıkları zorluklar vardı.

Ancak, işitme engelliler için yerli ve milli bir cihaz geliştirildi. Ve bu cihazla artık sesi doğala yakın algılayabilecekler. Cihaz TÜBİTAK desteğiyle geliştirildi. Şarj edilebilen bir cihaz bu. Yani kullanıcılar için cihaz yenileme gerektirmiyor. Şarjla ilk haline dönüyor. Cihazın tanıtımı Beyoğlu'ndaki bir otelde yapıldı. Etkinlikte cihaza ilişkin bilgi verilirken İÇEV (İşitme Engelli Bireyler Eğitim Vakfı) Hentbol Takımı'nda yer alan işitme engelli oyuncular da cihazla ilgili deneyimlerini paylaştı.

RÜZGARIN SESİNİ BİLE DUYABİLECEKLER

Cihazı geliştiren şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Emin Ağaç, "Beyin dostu çünkü sesi rahat anlayabiliyor. Beyin o sesi dinlediği zaman yorulmuyor. Çünkü bazen bir radyoyu düşünün hışırtı varsa sesi kaybeder, kapatır gidersiniz, bu cihazla öyle bir durum yok.Geleneksel cihazlar hoparlör ve mikrofonu kulak arkasına takıyor.

Dolayısıyla kulak kepçesinin bütün fonksiyonları kayboluyor. Rüzgarın sesini, hışırtısını yaklaşık 22 desibel, gürültüleri aşağı çekiyor. Ünsüz harfleri güçlendirebiliyor ki kelimeler rahat anlaşılabilsin diye geniş frekansta sesi sunabiliyor" dedi. Ağaç, pil değişimine son veren işitme cihazının 3 saat şarj edilerek, yaklaşık 18 saat kullanılabilme özelliği olduğunu da söyledi. Cihazın, dünyanın 50 ülkesine de ihracatı var.

TARAFTARIN DA DÜDÜĞÜN DE SESİNİ DUYABİLİYORUM

Cihazı kullanan İşitme Engelli Milli Hentbolcü Beyza Nur Şahin, "Bu cihaz tabii ki de duymamın daha verimli olmasını sağladı. Özellikle maçlarda arkadaşlarla olan iletişimimi, hocamı daha iyi anlama gibi faydaları oldu. Maç atmosferi, taraftar, düdük sesi o an çok gürültülü bir ortam olduğu için de sesleri duymak zor oluyordu. Ama şimdi daha iyi duyabiliyorum" dedi. İşitme Engelli Milli Hentbolcü Bilge Sinem Özpınar da "Artık kuş seslerini bile duyabiliyorum. Çok mutluyum" dedi.