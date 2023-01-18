Olumsuz düşünmek depresyonu artırıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Meliha Aydın, sürekli olumsuz düşüncelerin kişide alışkanlık haline gelebileceğine dikkat çekerek "Hayatımızın birçok alanında kimi zaman olumlu, kimi zaman ise olumsuz düşüncelere sahip olabiliyoruz. Fakat bazı kişiler için olumsuz düşünceler bir alışkanlık ve bu düşüncelerden kopamıyor. Kişi sürekli mutsuz ve olumsuz düşüncelere sahipse, buna müdahale edilmediği takdirde bu düşünceler devam ediyor ve bu da kişilerin beyinlerinde hem yapısal hem de işlevsel açıdan negatif etkiler bırakıyor" dedi.Sürekli olarak olumsuz düşünmenin kişiyi kaygı ve depresyona daha duyarlı hale getireceğini belirten Dr. Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Aşırı düşünmek zaman içerisinde daha farklı psikolojik sorunlara yol açabilir. 55 yaş üstü 350'den fazla kişi ile yapılan çalışmanın sonuçları gösteriyor ki; geçmişe dair düşünme ve gelecek konusunda endişe duyma gibi olumsuz düşünme davranışları geliştiren kişilerin yaklaşık üçte birinin beyinlerinde, demansın en yaygın tiplerinden biri olan Alzheimer hastalığına neden olan protein (tau ve beta amiloid) birikimlerinin görülme oranı artıyor."SÜREKLI olumsuz düşünme tarzının kişide bir süre sonra alışkanlık haline geleceğini belirten Dr. Aydın şunları söyledi: "Beynimiz genelleme ve kategorize etme yetileriyle çalışır. Olumsuz düşüncelerin beynimizde sürekli tekrar etmesiyle birlikte iletişim ve etkileşim çarpık algılanmaya başlar. Kişi genellikle bu durumun farkında olmaz ve bu düşünce tarzını devam ettirir. Çünkü beynimiz doğruyu değil, alıştığını yapar. Bu olumsuz düşünce döngüsünden kurtulmak zordur. Bu tekrarlayan negatif düşünceler ise yeni ve sağlıklı bakış açılarının gelişmesine izin vermez. Ayrıca bu düşünce tarzı, duygusal sıkıntılar ve sağlıksız başa çıkma mekanizmaları geliştirme olasılığını da attırır."Sürekliolumsuz düşünceler yerine, olumlu düşünceler ile beyni beslemenin, kişiyi zihinsel olarak daha sağlıklı ve mutlu hale dönüştüreceğini belirten Dr. Aydın, 9 maddede olumsuz düşüncelerle baş edebilmenin yollarını sıraladı:Dikkat dağıtacak olumlu aktiviteler bulun. Bazen bir şeyi düşünmemeye çalışmak, onu daha da fazla düşünmenize yol açabilir. Bunu durdurmak için vücudunuzu harekete geçirin.Tekrarlayan düşünce döngülerine saplandığınızı fark edin. Mevcut olumsuz düşüncelerinizin artık üretken olmadığını kabul edin. Dikkatinizi başka yöne yönlendirin.Sorun çözmeye odaklanıp, olumlu duygular yaratın. Yaşadığınız sorunlara kafa yormak yerine çözümlere odaklanmaya çalışın.Gerektiğinde düşünceyi erteleyin. İstenmeyen olumsuz bir düşünce hakkında düşünmeyi ertelemek genellikle yararlıdır.Olumsuz düşüncelere yeni bir bakış açısı geliştirin. Bakış açınızı değiştirerek, koşullarınız üzerinde kontrol sahibi olduğunuzu kabul edin.Beyninizi olumlu düşünme şekline daha yatkın hale getirin. Olumlu kavramlara olan aşinalık artarsa olumsuzluğu bırakmak da kolaylaşır.Olumsuz düşüncelerinizi tanımlayın, korkularınızı kabullenin. Bunu kabullenmeyi öğrenmek, negatif düşünmeyi engellemede bir yol kat edebilmenizi sağlar.Bilişsel çarpıtmalarınızı fark edin.Sahip olduğunuz olumsuz düşüncelerin ne kadar objektif, ne kadar gerçeği yansıtıyor oluşunu sorgulayın. Bunları analiz edebilmek, fark edebilmek ve düzenlemek gerekir.Rahatlama yöntemleri bulun. Şimdiki anda yaşamaya odaklanma yoluyla, düne ait olaylar hakkında endişelenerek zaman harcamanın veya yarının programı hakkında endişeli hissetmenin önüne geçebilirsiniz.