Başarı baskısı çocuklarda özgüven eksikliğine neden oluyor

Yarıyıl tatili önümüzdeki hafta itibariyle başlıyor. Çocuklar, keyifli zaman geçireceği yarıyıl tatilini dört gözle beklerken ailelerinde de heyecanlı bir bekleyiş var. Ailelerin çocuklardan sürekli başarı beklemesi ve taleplerinin bu yönde olması çocuğun psikolojik olarak kendini kötü hissetmesine neden olabileceğini belirten Çocuk – Ergen Psikoloğu Gamze Gülsoy, "Sürekli başarı beklenen bir çocuğun psikolojik olarak kendini iyi hissetmesi çok zor. Bu durum hem motivasyon eksikliğine hem de kendine olan güvenin kaybolmasına sebep olacaktır. Aşırı baskı; anksiyete bozukluğu, depresyon gibi ruh sağlığı problemlerine de yol açabiliyor. Aynı zamanda öğrenmede isteksizlik, okula gitmek istememe gibi durumlar doğurur. Başarı konusunda çocuğa yapılan baskı, çocuğun ailesinden uzaklaşmasına, içe kapanmasına yol açabiliyor. Çocuk ailesinden uzaklaştıkça kendini ifade edebileceği ve baskı görmediği riskli çevrelere kayabiliyor. Bu sebeple aileler çocuğa başarı için baskı yaparken, çocuğu istemeden riskli ortamlara itiyor. Çocuk başarılı olamadığında, ailenin beklentisini karşılayacak notlar almadığında, yalan söylemeye ve notları gizlemeye başvuruyor. Bu durum aile içi ilişkileri zorlayacağı gibi çocuğun psikolojik iyi oluşunu da etkiliyor" diye konuştu.