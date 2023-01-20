Kaş ekimi ile en etkili bakışlar

Kaşlar ifademizin, bakışlarımızın ve güzelliğimizin önemli bir parçası. Sadece estetik değil, sağlık açısından da işlevi olan kaş, çeşitli nedenlerle dökülebiliyor, yapısal bütünlüğünde boşluklar oluşabiliyor. Neyse ki günümüz tıp teknolojisi; doğal, kalıcı, etkili ve estetik kaşlara acısız, sağlıklı ve konforlu bir şekilde sahip olmamızı sağlayan bir yöntem sunuyor; o da kaş ekimi. Kaş ekiminde kullanılan güncel Safir FUE yöntemi sayesinde kaş bölgesindeki deri dokusu hızlıca iyileşiyor ve gözle görülür hiçbir iz kalmıyor. İz kalmadan sağlanan bu hızlı iyileşme; yüz gibi her daim göz önünde olan, dikkat çekici bir bölge için hemen hepimizin arzu ettiği bir durum.Vücudumuzun ve güzelliğimizin en önemli parçası, yüzümüz. Ve yüzümüze ifade veren, bakışlarımızı anlamlı kılan, mimiklerimizi gösterebilmemizi sağlayan yegane aksesuarımız kaşlar. Kaşların ana işlevi aslında gözümüzü toz, kir ve terden korumak, duygu durumumuzu (kızgınlık, üzüntü, şaşkınlık vb.) karşı tarafa aktarabilmemizi sağlamak. Ancak günümüzde özellikle de kadınlar, kaşların estetik işleviyle daha çok ilgileniyor. Haksız da sayılmazlar. Biçimli kaşlar hem bakışlara hem de ifadeye derinlik ve güzellik katıyor. Gözlerin ortaya çıkmasını, daha görkemli gözükmesini sağlıyor. Ancak genetik yapı, kaşların sık ve yanlış alınması, stres, ileri yaş, kaza, yanık gibi sebeplerle kaşlar seyrekleşiyor, hatta tamamen kaybediliyor. İşte bu noktada hem kadınların hem de kaş kaybı yaşayan erkeklerin imdadına, günümüz tıp teknolojinin sunduğu eşsiz imkanlar yetişiyor.Kadın olsun erkek olsun kaş kaybı yaşayan herkes, Safir FUE yöntemi ile sadece 3-4 saat zaman ayırarak sağlıklı, konforlu, acısız ve hızlı bir şekilde kalıcı, gür ve bakılası kaşlara sahip olabiliyor. Kaş ekiminde dünya genelinde sıkça tercih edilen safir FUE yöntemi, uzun yıllardan bu yana başarı ve güvenle uygulanıyor.KAŞ ekimi kişinin kendi saç köklerinin, kaştaki boşalan noktalara ekilerek kaşın doğal ve kalıcı olarak dolmasını ve estetik görünüme kavuşmasını sağlayan bir işlem. Kaş ekiminde, günümüzün en çok tercih edilen uygulamalarından olan Safir FUE saç ekimi yöntemi kullanılıyor. Tümüyle steril olan klinik ortamda, alanında uzman bir hekim yönetiminde gerçekleştirilmesi gereken bu işlem, lokal anestezi altında yaklaşık 3-4 saatte tamamlanıyor. Uygulamada öncelikle ekimi gerçekleştirecek olan doktor; kişinin yüz, göz yapısına ve isteğine göre kaş konturunu ve buna paralel olarak kaç saç köküne ihtiyaç duyulacağını belirliyor. Saç köklerinin toplanması için ense kökünde parmak kadar küçük bir alan, dışarıdan belli olmayacak bir biçimde tıraş ediliyor. İhtiyaç duyulan kökler ense bölgesinden Safir FUE yöntemiyle toplanıyor. Ardından kalem formundaki safir cevheri ile kaş bölgesinde, ekimin yapılacağı alana; belirlenen sayıda ve kılların çıkış yönüne uygun bir şekilde, çok küçük ve pürüzsüz mikrokanallar açılıyor.Kanalların mikro düzeyde açılması doku deformasyonunu en aza indirerek kabuklanmayı azaltıyor. Böylece uygulama sonrasında kaş bölgesindeki deri dokusu hızlıca iyileşiyor ve gözle görülür hiçbir iz kalmıyor. İz kalmadan sağlanan bu hızlı iyileşme; yüz gibi her daim göz önünde olan, dikkat çekici bir bölge için hemen hepimizin arzu ettiği bir durum. Toplanan kıl kökleri tek tek, açılan kanalların ve o bölgede bulunan kılların doğal çıkış yönüne uygun bir şekilde, bir mücevher ustası titizliğinde ekiliyor. İşlemde uygulanan ekim açısı, hedeflenen sonuçların alınması açısından büyük önem taşıyor. Oldukça dikkat gerektiren bu süreçte ekibin senkronize bir şekilde çalışması ve el mahareti büyük önem taşıyor.KAŞ ekimi uygulaması sırasında kaşlara istenilen şekil verilebiliyor; boyu uzatılabiliyor, kalınlaştırılabiliyor. Tüm bu işlemler aynı gün tamamlanıyor. Ekim yaptıran kişi hemen aynı gün sosyal yaşantısına dönebiliyor. Kaşlarında çok hafif bir şişlik ve kızarıklık oluyor. Bu ise birkaç gün içinde kendiliğinden geçiyor. Ekim bölgesinde bir hafta süresince iğne başı kadar küçük kabuklanmalar oluyor. Belli belirsiz görünen bu durum, kişinin iş ve sosyal yaşantısına dönmesine engel teşkil etmiyor.Ekilen kaşlar önce kabuklanıyor ve 15 gün içinde dökülmeye başlıyor; dökülme süreci yaklaşık 3 ay sürüyor. Üç ay sonra ise tam da hedeflendiği gibi istenen açı ve dolgunlukta, kişinin doğal kaşlarıyla büyük bir uyum içinde uzamaya başlıyor. Zamanla yeni yeriyle bütünleşiyor. Kaşlar yaklaşık 7-8 ay içinde son şeklini alarak doğal, sağlıklı, hacimli ve görkemli bir görünüme kavuşuyor.Uygulama sonrasında kişi aynı gün sosyal hayatına rahatlıkla dönebiliyor. Yalnız iki hafta süreyle deniz, havuz ve solaryuma girilmemesi, çok yoğun güneş ışığına maruz kalınmaması ve ağır sporlardan kaçınılması gerekiyor.