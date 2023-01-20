Mersin Şehir Hastanesinde 12 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi! Önümüzdeki ay içerisinde...

- Yatak kapasitesi 1400'e çıkarılıyor

Olağanüstü durumlara karşı her zaman hazır olduklarını vurgulayan Aydınlı, şöyle devam etti:

"Hastanemizin teknolojik altyapısı, yatak kapasitesini arttırabilme özelliğini sağlıyor. Her türlü olağanüstü koşulda mevcut yatak kapasitemizi iki katına kadar arttırabiliyoruz. Sağlık hizmeti sunumunda istediğimiz kadar esneyebiliyoruz. Bu genişleyebilme kapasitesi diğer hastanelerimizde mevcut değil. O nedenle istediğimiz kulvarda, dilediğimiz şekilde hareket edebiliyoruz. Bunun pozitif yansımalarını da görüyoruz. Yatak kapasitemiz açıldığında 1294'tü. İlerleyen süreçlerde geçici tescille 1380'lere kadar çıktık. Şu anda kalıcı tescile döndük, 1344'üz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde 1400 yatağa doğru gideceğiz. Çünkü servis yatak kapasitemizde artış yapmamız gerekiyor."

Aydınlı, hastanenin öne çıkan hizmetlerine değinerek, "Tıbbi onkolojide 'akıllı immünoterapi' yapıyoruz. Bunu yapmak istediğimizde genetik testler üzerinden doğrulamak gerekiyor. Altyapımız ve dış anlaşmalarımız bunun gerçekleşebilmesini sağlıyor. Radyasyon onkolojisinde 2 tane Lineer Akseleratör (LINAC Radyoterapi Cihazı) mevcut. Bu LINAC cihazları Avrupa standartlarında. Pek çok kulvarda önde olmaya çalışıyoruz. Bunu da hekim kadrolarımızla sağlıyoruz. Özellikli cerrahileri de hastanemizde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Eğitim kliniklerinde yeni uzman hekimler yetişiyor

Aydınlı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde eğitim ve araştırma alanında çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"20'nin üzerinde akademisyen arkadaşımız var. Şu anda 4. eğitim kliniğimiz de kuruldu. Diğer 3 eğitim kliniğimizin de asistanları var. Farklı branşlarda yeni nesil uzman hekim yetiştirmeye çalışıyoruz. Açtığımız kadroların hiçbiri boş kalmıyor. Burada eğitim almak istiyorlar. Artık tercih ediliyoruz. Bu, alanı beğenmekten kaynaklanıyor. Nerede sağlık hizmeti aldığını sorgulayan hasta kadar nerede eğitim aldığını sorgulayan bir nesil de var. Artan nüfusu karşılayabilecek hekim ihtiyacını sağlayabilmek için hem hizmet veren hem de hizmeti sunabilecek hekim yetiştiren bir eğitim hastanesiyiz. İkisini aynı kulvarda yürütmeye çalışıyoruz."