Diyaliz, aşk nakil ve bebek

İstanbul'da yaşayan ve hayatının baharında bambaşka hayaller kurarken 35 yaşındaki Ümran Mantar, hastalıkla mücadelenin içinde buldu kendini. İki böbreği iflas edince hızlıca diyalize alındı ve günlerce hastanede yattı. Çalıştığı işten ayrılan ve bütün hayatı altüst olan Ümran Mantar için hastalığı kabullenme süreci başladı. Doktorlar çok geç kalındığını ve acilen nakil olunması gerektiğini söyledi. Ailesinin ve yakın çevresinin nakil için uygun olmadığını öğrendi ve kadavradan nakil için sıraya girdi."Hayatım bitti" dediği noktada diyaliz için gittiği hastanede kendisiyle aynı kaderi yaşayan hayatının aşkı Taner ile tanıştı. Hastalıkları ortak, yaşadıkları zorluklar aynıydı. Diyaliz ünitesinde birbirlerine âşık oldular. Kısa bir süre sonra da evlendiler. Mantar çifti, bu kez de anne-baba olma evlat hasretiyle yanmaya başladı. Mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak istiyorlardı ama sağlıklı bir gebelik oluşması için öncelikle böbrek nakli olunması gerekiyordu. 7 yıl önce Ümran Mantar'a, kadavradan alınan böbrek nakledildi. Ve hayat onun için yeniden başladı. Mücadeleyle geçen yıllar içinde Ümran Mantar'ın yaşı da 35 olmuştu. Nakil sonrası doğal yolla gebelik oluşmayınca çift Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ebru Öztürk'e ulaştı. Mantar çifti, kişiye özgü uygulanan tüp bebek tedavisiyle kızları Zeynep'i kucağına aldı.Ümran Mantar "Hayatım bitti derken, mutluluğun formulünü buldum. Diyalizde gelen aşk, böbrek nakli ve kızım Zeynep. Kızımız hayatımızda eksik olan rengimizmiş. Dondurulmuş bir embriyomuz var. İlerleyen dönemde kızımıza kardeş düşünüyoruz" dedi.ÜMRAN Mantar, böbrek nakli sonrası doğal yolla gebelik oluşmayınca Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ebru Öztürk'e ulaştı. Prof. Dr. Öztürk, "Organ nakli olmak çocuk sahibi olmaya engel değil. Nakledilen organ veya dokunun vücut tarafından kabulünü sağlamak için ömür boyu kullanılması zorunlu olan, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların tüp bebek tedavisine başlarken ve gebelik boyunca dozlarının ayarlanması gereklidir. Hastalar kapsamlı olarak değerlendirilmeli ve bu süreçte yapılan her müdahale kişiye özgü planlanarak yol haritası çizilmelidir. Mantar ailesi ile hikâyemiz zorlu ama bir o kadar umut doluydu. Kızları Zeynep'i sağlıkla kucaklarına aldılar" dedi.