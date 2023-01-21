Erken ölüm riskini azaltan 4 beslenme modeli

Yeni bir araştırmada erken ölüm riskini düşüren 4 beslenme modeli belirlendi. Araştırmada 119 bin 315 kişinin yeme alışkanlıkları 36 yıl boyunca takip edildi. Bu kişilerin verileri Sağlıklı Beslenme İndeksi, Alternatif Akdeniz Diyeti, Sağlıklı Bitki Temelli Diyet İndeksi ve Alternatif Sağlıklı Beslenme İndeksi ile karşılaştırıldı. Araştırmacılar bunlardan en az birine yakından bağlı kalmanın erken ölüm, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu hastalıkları riskini azalttığını tespit etti. Sağlıklı Beslenme Endeksi, meyveler, sebzeler ve süt ürünleri de dahil olmak üzere tüm ana gıda gruplarını belirli miktarda içeriyor. Alternatif Akdeniz Diyeti ise meyveler, balıklar, kuruyemişlerin tüketimine dair öneriler sunuyor. Sağlıklı Bitki Bazlı Beslenme İndeksi'nde de sebzeler ve kepekli tahıllar yer alıyor. Ancak sağlıksız bitki bazlı gıdalardan (rafine tahıllar ve yüksek şekerli gıdalar gibi) ve hayvan bazlı gıdalardan kaçınmak gerektiğini söylüyor. Alternatif Sağlıklı Beslenme İndeksi, sebzelerden şekerli içeceklere kadar bir dizi gıdanın kronik hastalıklarla nasıl bağlantılı olduğunu ele alıyor.