Kanser tedavileri kişiye özel uygulanmalı

Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mutlu Demiray, kanser sınıflaması ve tedavisinde bir geçiş döneminde olunduğunu, artık kanseri akciğer, meme, kolon gibi organlara göre sınıflamak yerine, moleküler özelliklerine ve biyolojisine göre sınıflamaya yapılarak, tedavilerin da buna göre düzenlenmeye başladığını söyledi.

KİŞİYE ÖZEL UYGULANMALI

Kanser davranışını genetik mutasyonların belirlediğini kaydeden Demiray, "Tedavi de buna göre düzenlenmelidir. Hastalığın her hastada aynı seyretmemesinin nedeni her hastada farklı mutasyonlar ortaya çıkması ve bu mutasyonların hücre biyolojisine olan etkisidir. Kanser tedavileri kişiye özel uygulanmalıdır. Örnek olarak mide kanserini ele alalım, günümüzdeki sınıflamada her mide birbirinin aynı olarak kabul ediliyor, oysaki bir Japon hasta ile Rus hastanın midesi aynı olamaz, iki kardeşin bile organ yapılarında farklılıklar olduğunu görüyoruz, bu farklılıkları genetik haritalama yaparak moleküler düzeyde tespit etmek ve tedavileri moleküler bazlı düzenlemek günümüzdeki en modern yaklaşım. Mevcut yayınlanmış kanıtlara dayanarak mide kanserlerini 4 moleküler gruba ayırmak mümkün, biz de kliniğimizde bu yaklaşımı uyguluyoruz" dedi.

DOĞRU İLACI SEÇMEK GEREKİYOR

Demiray, şunları kaydetti: "Kanserde genetik testlerin yaygınlaşması ve test sonuçlarının doğru yorumlanması; Kanserde genomik profilleme testleri son yıllarda hayatımıza girdi ve yaygınlaşmaya başladı. Ancak kanser genetiği karmaşık ve moleküler bilgi gerektiren bir alan. Testi yaptırmak, uygun ilaca karar vermek için yeterli olmuyor. Doğru ilacı seçmek için moleküler bilgiye sahip olmak ve bu alanda deneyimli olmak büyük önem taşıyor"

ÖZEL KANSER AŞILARI OLACAK

"Organdan bağımsız moleküler hedefli ilaç AR-GE'sinin yaygınlaşması, Günümüzde kanser organ bazlı sınıflamadan moleküler bazlı sınıflamaya doğru bir kayma yaşarken ilaç AR-GE'sinde de moleküler ve genetik bazlı gelişmeler söz konusu. Artık tüm dokuları etkileyen kemoterapiler yerine moleküler bazlı geliştirilmiş hedefli tedavilerden söz ediyoruz. Bunun bir adım ötesi kişiye özel kanser aşıları olacak. İlaç AR-GE'sinin temeli olan klinik çalışmaların yapısında değişmeler olduğunu görüyoruz. İlaç geliştirirken yapay zeka ve bunun yanında gerçek yaşam verileri daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu gelişmeler ile ilaç geliştirme sürelerinde azalma bekliyoruz".