Organ nakli çocuk sahibi olmaya engel değil

Ümran Mantar, böbrek nakli sonrası doğal yolla gebelik oluşmayınca Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ebru Öztürk'e ulaştı. Prof. Dr. Öztürk, "Organ nakli olmak çocuk sahibi olmaya engel değil. Nakledilen organ veya dokunun vücut tarafından kabulünü sağlamak için ömür boyu kullanılması zorunlu olan, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların tüp bebek tedavisine başlarken ve gebelik boyunca dozlarının ayarlanması gereklidir. Hastalar kapsamlı olarak değerlendirilmeli ve bu süreçte yapılan her müdahale kişiye özgü planlanarak yol haritası çizilmelidir. Mantar ailesi ile hikâyemiz zorlu ama bir o kadar umut doluydu. Kızları Zeynep'i sağlıkla kucaklarına aldılar" dedi.