Yeşim TÜRKÖK sayesinde sağlığına kavuştu! “22 yıl sonra çocukluğumu yaşayacağım”

Muş Varto ilçesinde 5 kardeşten biri olan 22 yaşındaki Yeşim Durmuş 22 yıl boyunca talesemi majör hastalığı ile yaşadı. Gelişim geriliğine de neden olan hastalık nedeniyle durumu ağırlaşan ve bir süre önce İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesine sevk edilen Durmuş'a tetkikler sonucunda acil kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı. TÜRKÖK aracılığıyla ilik Durmuş'a, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nde kök hücre nakli yapıldı.

ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYACAĞIM

22 yıldır gelişimine engel olan hastalık nedeniyle durumu ağırlaşan Yeşim Durmuş, Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından SABAH'a yaptığı açıklamada, " Çocukluğumdan beri hastalığımla uğraşıyorum. Çocukluğumu hiç yaşamadım. TÜRKÖK ve Mehmet Ali Erkurt hocamıza ve hastane personelinin desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hastanede allojenik nakil yapıldı. Şuan daha sağlıklıyım emeği geçenleri bir ömü boyunca unutmayacağım. Çocukluğumdan kurmuş olduğum düşleri 22 yaşımda yapmaya başlayacağım. Parkta ve sokaklarda çocuklar gibi koşup eğleneceğim. Şuan dünyaya ikinci kez geldim" dedi.

"KARDEŞİM İÇİN DUA EDİYORUM"

Kendi gibi talesemi majör hastalığına 20 yaşındaki kardeşi Şöhret Durmuş'unda yakalandığını anlatan Yeşim Durmuş, "Benimle birlikte kardeşimde aynı hastalığın pençesinde. Onun için çok dua ediyorum. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur" diye konuştu.

KARDEŞİDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ OLACAK

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, "Talasemi majör hastamıza kök hücre nakli yaptık. Bu hastalarımızın çoğu nakilden sonra kan transferinden bağımsız hale geldi ve normal hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Yeşim'e uygun kök hücreyi TÜRKÖK'ten bulduk. Yeşim'in kardeşinde de aynı rahatsızlık var ona da TÜRKÖK'den uygun kök hücre bulup nakil yapacağız" dedi.