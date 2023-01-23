3 kez kalp krizi geçirdi ancak yaşam mücadelesi devam ediyor! SMA’lı Aybars bebeğin kampanyasında yüzde 39’a ulaşılabildi



'DESTEĞİNİZLE HAYATA TUTUNACAK'

Aybars'ın durumunu gözyaşlarıyla anlatan Serap Karadağ, "Bir anne evladının yanına sadece uzanabiliyor. Ona sarılamıyorum. Koklayamıyorum. Evladımı kucağıma alamıyorum. Boğazı ve midesi delik. Küçücük bir can. Küçücük bir beden. Sadece sizin desteklerinizle hayata tutunacak bebek ve evladım annesinin yanında olacak" dedi.