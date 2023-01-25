Bakan Koca müjdeyi verdi: SMA bilim kurulu 31 Ocak’ta toplanacak





Bildiğiniz gibi tek bir ilaçla ilgili bir iddia söz konusu idi, bununla ilgili de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun (TİTCK) nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu zaten gördünüz. Kurumumuz tarafından durum tespit edildi, soruşturma açıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde, bizde ruhsatlı olmayan yurtdışından bir ilacın ülkemize girişi olduğunda da, İTS'ye kaydedilmeden hastaya kullanımı söz konusu olamayacak. Vatandaşımız müsterih olsun" ifadelerini kullandı.