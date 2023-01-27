Umudun ve azmin adı doktor ‘Anıl’

2017'de ise TUS sınavını kazanarak, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini başarı ile tamamladı. Aynı yıl kendisi gibi doktor olan Özge Kaya ile evlenen Anıl Kaya'nın, bu evlilikten Deniz (4) ve Doğa (2) ismini verdiği iki kızı oldu. Şu anda 31 yaşında bir uzman doktor olan Kaya, böbrek hastası olan babasına yakın olabilmek için Antalya'ya tayin istedi. Tayini çıkarsa kanseri yendiği ve sıralarında okuduğu tıp fakültesi hastanesinde görev yapacak.