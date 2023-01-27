Umudun ve azmin adı doktor ‘Anıl’

Antalya'da yaşayan Anıl Kaya, 2008'de henüz 17 yaşında lise son sonof öğrencisiyken, lenf kanserine yakalandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Kaya'ya ailesi, "Bu yıl üniversite sınavına girme" dedi.
Ancak o ideallerinden vazgeçmedi. Kolunda serumla girdiği sınavda, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Bir yıllık tedavi sonunda kanseri yenen ve 2016'da doktor olan Kaya, Burdur'da aile hekimi olarak göreve başladı.
2017'de ise TUS sınavını kazanarak, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini başarı ile tamamladı. Aynı yıl kendisi gibi doktor olan Özge Kaya ile evlenen Anıl Kaya'nın, bu evlilikten Deniz (4) ve Doğa (2) ismini verdiği iki kızı oldu. Şu anda 31 yaşında bir uzman doktor olan Kaya, böbrek hastası olan babasına yakın olabilmek için Antalya'ya tayin istedi. Tayini çıkarsa kanseri yendiği ve sıralarında okuduğu tıp fakültesi hastanesinde görev yapacak.
SABAH'a konuşan Kaya, "Üniversite sınavına gireceğim dönemde, aldığım ilaçların etkisi ile zihnim yoruluyordu. Doktorlarım yaşayacağım sıkıntılar konusunda uyardı ama ben emek vermiştim ve vazgeçemezdim. İnatla sınava gireceğimi söyledim. Evden dışarıya sadece sınavlarda çıkabiliyordum. Üniversite sınavına da bir elimde serum ile girdim.
Zaten doktor olmak istiyordum. Tedavi sürecimde doktor olma isteğim iki kat arttı. Hayatımda hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. En zor anımda bile hep umutla yaşama sarıldım. Çalışmanın karşılığını da hep aldım. Bundan sonraki hedefim doçentlik ve profesörlük. Umudunu ve hayallerini yitiren ölür" dedi.