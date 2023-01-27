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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Yaşlanmayı geciktiren tansiyon ilacı

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Yaşlanmayı geciktiren tansiyon ilacı
ABD merkezli New York Post sitesindeki haberde yüksek tansiyon tedavilerinde kullanılan bir ilacın beklenmedik bir "yan etkisinin" saptandığı kaydedildi. Buna göre Rilmenidine isimli ilacın yaşanmayı geciktirdiği saptandı. Araştırmayı İsviçre'deki Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve İngiltere'de Liverpool Üniversitesi uzmanları yaptı. Araştırma ekibinde yer alan Joatildeo Pedro Magalhatildees, "Hayvanlar üzerindeki araştırmalarımızda ilk kez Rilmenidine'nin yaşlanmayı yavaşlattığını saptadık. Şimdi daha fazla kanıt elde etmek için diğer klinik araştırmalara odaklanacağız" dedi.
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Yaşlanmayı geciktiren tansiyon ilacı
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