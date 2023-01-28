4 aylık olan Özlenen bebeğin tüp bebek yolculuğu

TÜRK HEKİMLERİ OLARAK GURURLUYUZ

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Kübra Boynukalın: Öncelikle Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibini başarısından dolayı tebrik ederiz. Biz tüp bebek aşamasında bu sürece dahil olduk. Kişiselleştirilmiş tüp bebek tedavisi uyguladık. Çünkü standart tedavinin dışına çıkmamız gerekiyordu. Her tüp bebek tedavisinde olduğu gibi hastanın yaşı ile yumurtalık rezervi elde edilecek ve dondurulabilecek kapasitedeki embriyoların sayısını belirlemek en temel faktör. Nakil bir rahim olduğu için gebe kalmasına engel olabilecek immünolojik herhangi bir faktör olup olmadığı değerlendirildi ve bu doğrultuda bir yol haritası çizildi. Bunun yanı sıra kullandığı ilaçlar nedeniyle gelişmiş olabilecek enfeksiyonları bertaraf edebilmemiz için yaptığımız değerlendirmeler vardı. Yapılan tüm testlerin sonucunda embriyonun rahme tutunması ve sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için üreme tıbbındaki yeniliklerden faydalandık. Türk hekimleri olarak böyle bir sürecin içerisinde yer aldığımız için gururluyuz.