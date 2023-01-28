Türk Kızılay uyardı: Ulusal kan stoğumuz kritik seviyenin altında

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: Kış şartları, grip salgını bunların oluşturduğu etki ile asgari stok seviyemizin altına düştük." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Olağanüstü durum olduğu zaman afet vs. gibi hemen seferber olmamız gerekiyor. Kan stoku 50 bin civarı asgari seviye ancak biz 100 bin civarı durmak istiyoruz ve bunun için çağrı yaptık. Çağrımıza vatandaşlarımız duyarlı oldu.
KINIK: HER YIL 3 MİLYON ÜNİTE KAN TOPLAMAMIZ GEREKİYOR
Kanın bir aciliyet olmadığını ve sürekli ihtiyaç olduğunu belirten Dr. Kerem Kınık şunları söyledi: 1 yıl boyunca 3 milyon ünite kan toplamamız gerekiyor ve bunları bileşenlerine ayırıyoruz. Her bir ünite kanı eritrosit, trombosit, plazma olarak ayırıyoruz. Her bir kişinin verdiği kan 3 farklı kişiye gidiyor. Bir yıl boyunca yaklaşık 3 milyon ünite aldığımız kan 5 milyon civarı kişiye naklediliyor. 365 gün kan ihtiyacı var.
KAN BAĞIŞI İÇİN TÜRKİYE GENELİ 300 FARKLI NOKTA BULUNUYOR
Kan bağışının 15 dakika sürdüğünü ve 18-65 yaş arası sağlıklı bireylerin bağış için başvurabileceğini belirten Dr. Kerem Kınık, "Türkiye genelinde üç yüz noktamız var. Türk Kızılay'ın kanver.org sitesinden ya da mobil uygulaması ile bağışçılarımız kendilerine en yakın lokasyonu öğreniyor ve randevu alabiliyorlar." ifadesini kullandı.