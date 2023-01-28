Türk Kızılay uyardı: Ulusal kan stoğumuz kritik seviyenin altında

KINIK: HER YIL 3 MİLYON ÜNİTE KAN TOPLAMAMIZ GEREKİYOR

Kanın bir aciliyet olmadığını ve sürekli ihtiyaç olduğunu belirten Dr. Kerem Kınık şunları söyledi: 1 yıl boyunca 3 milyon ünite kan toplamamız gerekiyor ve bunları bileşenlerine ayırıyoruz. Her bir ünite kanı eritrosit, trombosit, plazma olarak ayırıyoruz. Her bir kişinin verdiği kan 3 farklı kişiye gidiyor. Bir yıl boyunca yaklaşık 3 milyon ünite aldığımız kan 5 milyon civarı kişiye naklediliyor. 365 gün kan ihtiyacı var.