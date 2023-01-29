Kabusun yeni adı Strep A

Avrupa'da Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları, önceki yıllara göre ciddi bir artış gösterdi. Dünya çapında tedirginliğe neden olan bakteri, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşayan 3 yaşındaki Aras Sönmez'in de vefatına sebep oldu. Genelde Streptokok'un oluşturduğu enfeksiyonların hafif grip belirtileri ile seyrettiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, bakterinin nadiren de olsa vücutta işgalci şekle bürünerek ölüm riskini oluşturduğuna dair uyarılarda bulundu.Streptokok'un yeni bir bakteri türü olmadığını söyleyen Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, "Aslında bilinen ve her zaman da enfeksiyona yol açan bir bakteridir. En çok görüldüğü grup ise çocuklardır. Özellikle anaokulu, kreş ve ilkokuldaki çocuklarda yaygın olarak enfeksiyon yapan bir bakteri çeşididir. Yaptığı enfeksiyon genellikle hafif oluyor. Yani boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, yüzde kızarma ve vücutta döküntü gibi bir tabloya yol açmaktadır. Olağan beklediğimiz belirtileri bunlar" dedi.Ancak nadiren bu bakterinin boğazda kalmayıp vücuda yayılabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şerefhanoğlu, "Akciğerleri, kanı ve vücudun diğer alanlarını işgal eden bir hale dönüşebiliyor. Buna invaziv veya işgalci şekil diyoruz. İşte bu ölüme sebep olan olay Streptokok'un nadir görülen invaziv yani işgalci şekli. En çok 10 yaş altı çocuklarda görülüyor" dedi.Tamamen sağlıklı çocuklarda bile bu bakterinin ölümcül olarak seyredebileceğini fakat yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda daha etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Şerefhanoğlu, "Bağışıklık sisteminin bozuk olmasına hiç gerek yok. Tamamen sağlıklı çocuklarda da olabiliyor. Ama özellikle yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş olanlarda risk biraz daha fazla. Örneğin İnfluenza virüsü bağışıklık sistemini bozabilmekte ve bu bakterinin işgalci şekil almasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan çocuklarda iyileşmenin olmaması veya kötüleşme fark edilmesi halinde hemen doktora gidilmeli. Yüksek ateşle seyreden olgularda bu bakteri var mı diye test yapılmalı. Boğazdan yapılan bir süprüntü testi ile rahatlıkla tespit edilebilir. Bakteri tespit edilmesi halinde de hızla tedaviye başlanmalıdır" dedi.Viral enfeksiyonların yani virüslerin sebep olduğu hastalıkların bütününde bakterinin işgalci şekle bürünmesine sebep olduğunu da belirten Prof. Dr. Şerefhanoğlu, şunları söyledi: Özellikle Eylül 2022'den itibaren Avrupa'daki 10 yaş altı çocuklarda bakterinin işgalci şeklinde artış görüldüğünü ve bunun da en büyük sebebinin viral enfeksiyonlardaki artış olduğu görüldü. Covid pandemisi ile birlikte viral enfeksiyonlarda bir azalma olmuştu. Fakat geçtiğimiz seneden itibaren viral enfeksiyonlarda tekrar bir artış var. Viral enfeksiyonlarla birlikle bu Streptokok'un yol açtığı enfeksiyonda da bir artış var. Özellikle İnfluenza (grip) virüsü ile A grubu Streptokok enfeksiyonu birlikte olduğunda bu bakteri enfeksiyonu daha ağır seyredebiliyor. Bu işgalci tarzı dediğimiz enfeksiyon seklini alabiliyor. Yani pandemiden sonra viral enfeksiyonlarda bir artış olması Streptokok'un işgalci şeklinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamış olabilir" şeklinde konuştu.