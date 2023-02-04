SABAH kansere ilişkin detaylı araştırmaya ulaştı! İlaca erişimde sorun yaşanmadı

Kanser tedavisinde hastaların ihtiyaç ve beklentileri ile ilgili Türkiye'nin en güncel ve kapsamlı araştırmalarından biri olan "Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri Araştırması" Kanserle Dans Derneği tarafından kitaplaştırıldı. Araştırma kapsamında bin 188 hasta ve yakınına ulaşıldı. Ankete katılanların yüzde 36'sı halen kanser tedavisi gören, yüzde 32'si kanser tedavisini tamamlamış hastalardan yüzde 32'si ise hasta yakınlarından oluştu. Çalışmanın koordinatörlüğünü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı ve Üsküdar Üniversitesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Demirci yürüttü. Özsarı, sonuçlar hakkında şu bilgileri verdi:

EN FAZLA MEME KANSERİNE RASTLANDI

*Ankete katılanlar arasında en fazla karşılaşılan kanser türü hangisi?

Dağılımlara bakıldığında büyük çoğunluğunun yüzde 53,2'sinin meme kanseri olduğu belirlenmiş.



*Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri'nden (KETEM) hastalar ne ölçüde yararlanıyor?

Ankete katılanların yüzde 64'ü KETEM'lerin ücretsiz kanser tarama testleri yaptığından haberdar.



*Hastalar ve yakınları tedavi sürecini nasıl buluyor?

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 81'i sağlık hizmetlerinin kalitesinden memnun.

YÜZDE 65.6 İLACA ERİŞİMDE SORUN YAŞAMADI

*Kanser hastalarının ilaca erişiminde durum nedir?

Araştırmaya katılanların yüzde 65,66'sı tedavi sürecinde ilaca erişimde sorun yaşamadıklarını aktardı.



*Katılımcılar arasında sağlık okur yazarlılığı ne ölçüde?

Araştırmada kanser tedavi sürecinde hastaların ve yakınlarının sağlık okuryazarlığı oranının düşük olduğu görülmekte. Hasta ve yakınlarının yüzde 68'i tedavilerine dair klinik çalışmayla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.



*Kanser hasta ve yakınlarının en büyük beklentisi nedir?

Katılımcılar tedavi sürecinde özellikle psikolog ve diyetisyen desteği istediklerini dile getirdiler.