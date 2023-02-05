Gürcü vatandaş şifayı KTÜ de buldu

Gürcistan vatandaşı Rezo Axaladze (57) bundan bir ay önce ağzından kan gelmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye gitti.Tedavi alan Axaladze daha sonra kötüleşmeye başlayınca eşi ve kızı tarafından KTÜ Farabi hastanesine getirildi. Burada yapılan tetkikler sonrası Axaladze'nin akciğerini saran kanser kalbine de sıçradığı tespit edildi. Farabi hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanı Prof.Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi tarafından ameliyata alınan Axaladze'nin sağ akciğeri tamamen alındı, kalbine sıçrayan tümör olan kısmı alındı.5 saat süren başarılı ameliyat sonrası servise alınan ve sağlığına kavuşan Axaladze, mucize yaşamını SABAH'a anlattı.

TÜRK DOKTOLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gürcistan vatandaşı evli ve 2 çocuk babası Rezo Axaladze (57); "Geçtiğimiz ay ülkemde rahatsızlık geçirdim. Ağzımdan kan gelmeye başladı. Göğsüm ağrımaya başladı. Türkiye'de tedavi olma kararı aldık. Evli olan kızım ve eşimle Trabzon'da bulunan KTÜ Farabi hastanesine geldik. Burada hızlıca tetkiklerim yapıldı ve hemen ameliyat olmam gerektiği söylendi. Kanser akciğerimi sarmış ve kalbime kadar sıçramış. Prof. Dr. Celal Tekinbaş ekibiyle gerçekleştirdiği yaklaşık 5 saat süren başarılı ameliyat sonrası sağlığıma kavuştum. Ameliyat sonrası biraz ağrılarım var ama kötü değilim. Yarın ise taburcu olacağım. Türk doktorlarına teşekkür ediyorum" dedi.

BU BİR MUCİZE

Rezo Axaladze'nin eşi Ciuri Axaladze (55) ise, eşimi kısa zamanda kanser sarmış. Kalbine kadar gitmiş. Büyük kızım babasını Trabzon'da tedavi ettirmek istedi. Buraya geldiğimizde hayata küsmüş gibiydik. Ağrıları çoğalmıştı. Bir anda kansere yakalandı. Doktorların başarılı ameliyatı sonrası eşim sağlığına kavuştu. Bu bence bir mucize. Türk doktorlarına çok teşekkür ediyoruz", dedi.

HASTAMIZI ŞİFA İLE TABURCU EDİYORUZ

Farabi hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise, Hasta öksürükle kan gelmesi, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Ayrıntılı bir hikaye ve fizik muayene sonrasında Tomografi, PET CT, Beyin MR çekildi. Kesin tanı göğüs duvarından girilerek yapılan iğne biyopsisinin Patoloji labaratuarımızda incelenmesi ile kondu. Ameliyata engel bir durumunun olmadığının tetkik ve tespit edilmesi akabinde hastayı operasyona aldık. Tümörün kalbin bir bölümüne girmesi nedeniyle hem kalbin bir kısmı hem de sağ akciğerin tümü çıkardık. Ameliyat sonrası sorun yaşamayan olgumuz sonucu operasyonun dördüncü gününde şifa ile taburcu ettik. Sadece ileri kliniklerde uygulanabilen bu ameliyat ile komşu ülke vatandaşına sıhhat getirmesi kliniğimiz çalışanlarının özverili ve başarılı çalışmaları sonucunda oldu. Bu vesile ile tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

SAĞLIK TURİZM KAPSAMINDA 4 BİN HASTAYA ÇARE OLDUK

Prof. Dr. Celal Terkinbaş, sağlık turizmi kapsamında hastanemize yaklaşık 4000 civarında hasta geldi. Sağlık Turizmi ile hem çalışanlarımız, hem hastanemiz, hem ilimiz, hem de ülkemizin gelişmesine katkı sunuyoruz. Ayriyeten ülkelerinde tedavi olamayan insanların şifa bulmasını sağlayarak medeniyetimizin bizlere olan emrinin gereğini yerine getiriyoruz", dedi