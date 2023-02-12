Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüşüyor

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine Gaziantep, İslahiye, Nurdağı, Hassa, Kırıkhan ve Malatya'dan deprem sırasında yaralanan 800 yaralıya hizmet verdik. Eskiden hastalar Kilis'ten Gaziantep'e giderdi ama bu durumda tam tersi oldu. Yani bu bizim için önemli bir hizmet oldu. 3 aylık bir hastane olmamıza rağmen çok büyük bir yükün altından kalktık ve kalkmaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza eğitim ve araştırma hastanesi olması için talepte bulunduk. Cumhurbaşkanımız, Başdanışmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'na talimat verdi. İnşallah en kısa sürede buraya eğitim ve araştırma hastanesi olacak" diye konuştu.