Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüşüyor

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden sonra Kilis'e geldiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız, hastanemizin bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürmek için danışmanlarına talimat verdi. Deprem sürecinden normale dönüşün ardından hastanemizin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürme çalışmalarını başlatacağız. Cumhurbaşkanımıza destekleri ve kıymetli övgüleri için teşekkür ederim" dedi.
Arısoy, Başkan Erdoğan'ın hastaneyi incelediği sırada mimari tipi ve hastanedeki işleyişi beğendiğini ifade ederek, "Hastanemizi inceleyerek deprem nedeniyle tedavi için gelen hastaları ile bir araya gelp, hastalarımıza moral vermiştir.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine Gaziantep, İslahiye, Nurdağı, Hassa, Kırıkhan ve Malatya'dan deprem sırasında yaralanan 800 yaralıya hizmet verdik. Eskiden hastalar Kilis'ten Gaziantep'e giderdi ama bu durumda tam tersi oldu. Yani bu bizim için önemli bir hizmet oldu. 3 aylık bir hastane olmamıza rağmen çok büyük bir yükün altından kalktık ve kalkmaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza eğitim ve araştırma hastanesi olması için talepte bulunduk. Cumhurbaşkanımız, Başdanışmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'na talimat verdi. İnşallah en kısa sürede buraya eğitim ve araştırma hastanesi olacak" diye konuştu.