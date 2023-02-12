Hayat kurtaran kan bağışı için minnettarız

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Büyük deprem felaketinin ardından ülkemiz için tuttuğumuz acil kan stoklarını hızla deprem bölgesine sevk ettik. Çok şükür milletimize kan ile ilgili bir sıkıntı yaşatmadık. Ardından ise ulusal kan stoklarımızı yeniden eski seviyesine getirmek için halkımıza bir çağrımız oldu. Milletimiz akın akın kan merkezlerimize koştu ve bir günde 40 bin ünitenin üzerinde kan bağışı yaptı" dedi.Dr. Kınık, "Bunun için tüm bağışçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" diyerek, çok önemli bir detayın altını çizerek, şunları söyledi: "Ancak kan bilindiği gibi uzun süre stoklanamayan bir tedavi aracı. Bazı bileşenlerinin ömrü 5 gün ile sınırlı. Onun için bizim, yılın 365 günü belirli bir sayıda kan bağışı almamız, testlerini yapmamız ve hastanelere ulaştırmamız gerekiyor. Şimdi kan bağışı yapmak isteyen iyilikseverlere şunu demek istiyoruz. Lütfen kan bağışlarınızı günlere yayın. Kan merkezlerimizdeki arkadaşlarımızın yapacağı yönlendirmelere uygun günlerde bağışlarınızı yapın."Devletin tüm mekanizmalarının afet seferberliğine geçtiğini belirten Kınık, "AFAD S4 seviyesinde bir afet ilan etti. Biz de Kızılay'ın tüm barınma, gıda, beslenme ve kan hizmetleri kapasitesini bölgeye seferber ettik. Bütün yerel şubelerimiz ve komşu şubelerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sahadalar. Aşevlerimiz açık. Mobil tırlarımız sahaya intikal etti. Çadırlarımız gitti" dedi.Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Direktörü Dr. Levent Sağdur da, "Milletimizden Allah razı olsun. Büyük deprem felaketinin ilk günü 40 bin, ikinci gün 36 bin ünite kan bağışlandı. Bağışçılarımızdan şimdi bir ricamız var. 'Lütfen kan bağışını zamana yayın. Aşamalı bağış yapın. Şimdiye kadar tüm hastalarımıza ulaştıracak kadar kan stoğumuz oluştu. Kan ömrü olan çok değerli bir sıvı. Önümüzdeki günlerde yeniden ihtiyaç oluşacak. Bunun için belirli düzen aralığında duyarlı vatandaşlarımız Kızılay'la koordineli şekilde bağışlarını yapsınlar. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bağışçılarımızı küstürmek değil niyetimiz. Sadece zamana yayarak kan bağışında bulunmalarını istiyoruz" dedi. Dr. Sağdur, 'Bağışçıların Kızılay noktalarına kan bağışlamak için gittiklerinde 'teşekkür ederiz. Bu günlük kan alımına ara verilmiştir' gibi bir yazıyla karşılaşırlarsa, zannetmesinler ki kan ihtiyacımız yok" diyerek, şunları söyledi: "Var ama o gün için yok. Bu kadar hayat kurtaran değerli bir sıvıyı söz verdiğimiz özenle hastalara ulaştırmak istiyoruz. Kızılay'ın sosyal medyadan yaptığı çağrıları duyarlı vatandaşlarımız takip etsin. Her an bizimle birlikte yardıma koşmak istediğinizi biliyoruz. Sadece kan bağışını, koordineli bir şekilde yaparak, daha çok hastaya ulaştırılmasını sağlamak ve alınan kanların ziyan olmamasını istiyoruz."Dr. Sağdur, 0 Rh Negatif (0 Rh-) kan grubunun çok zor bulunan bir kan grubu olduğuna dikkat çekerek, "İlk gün toplanan 40 bin ünite kanın içinde sadece bin 300 ünite O Rh Negatif kan grubu mevcuttu. Biz bu kişileri özel gruplar oluşturarak, SMS'lerle çağıracağız. Bu çok değerli. Unutulmamalıdır ki stoklar doluyken yapılacak bağış, ziyan olabilir. Ve bu bağışçı bir kez kan bağışı yaptığı için bir daha 3 ay sonra bağışta bulanabilir. Bu nedenle bağışı çok iyi kullanmak zorundayız"dedi.Türkiye'de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyuluyor. Uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olan kanın, yılın 365 günü alınması, test edilmesi ve hastanelere gönderilmesi gerekiyor. Milletimiz adına Ulusal Kan Bağışı programını yürüten Kızılay'ın acil durumlar dahil günlük stoklarının 100 bin ünite civarında olması gerekiyor. Hergün 10 bin ünite kan toplamak planıyla çalışan Kızılay, yeni topladığı kanları stoklara eklerken, daha önce aldığı kanlardan aynı miktarı ise hastanelerin kullanımına sunuyor. Böylece kan stokları herzaman aynı seviye ve taze kanlarla korunmuş oluyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem bölgesinde kan ihtiyacı için tüm vatandaşlar seferber oldu.Kızılay sadece, kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, kan bağışı uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul ediyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakınındaki kan merkezini öğrenebilecekleri gibi kendilerine uygun tarih ve saat dilimini seçerek randevu da oluşturabiliyor. Randevu alındıktan sonra ise bağışçıya bilgilendirme yapılıyor. En yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına gidip, 15 dakikanızı ayırarak kan bağışında bulunabilir, kan dostları arasına katılabilirsiniz.