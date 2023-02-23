Çam ağaçlarını kurutan çam kese böcekleri, insanlar için de risk oluşturuyor

YDÜ Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, "Çam kese böcekleri ile mücadelede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ile birlikte kapsamlı ve gelişmiş bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bir yandan çam kese böceklerinin popülasyonunu sürekli gözlem altında tutarken diğer yandan bu zararlılarla mücadelede aktif iş birliği içerisinde olacağız. Çam kese böceklerine karşı yürüteceğimiz mücadele yöntemlerinin başarı oranlarını da belirleyerek, bu zararlılarla mücadelede geleceğe yönelik bilimsel bir yol haritası da oluşturmuş olacağız" dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş ise "Çam kese böceklerinin bu yıl vermiş oldukları zararlar diğer yıllara oranla daha fazla oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile mücadele yöntemlerini bilimsel destek alarak uygulama imkanına kavuşacağız. Bu böcekler tarafından zarar verilen ağaçlar vejetasyon döneminin ardından yeniden sürgün verebilirler" ifadesini kullandı.