Bebek yağları bebek, çocuk, yetişkin fark etmeksizin hemen hemen her yaştan kişinin kullandığı doğal yağlar arasında yer almaktadır. Birçok cilt rahatsızlığına iyi bebek yağı, cildi yatıştırarak rahatsızlığın kolay bir şekilde giderilmesini sağlarken oluşabilecek farklı bir soruna karşı da cildi besleyerek korumaktadır. Bebek yağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

BEBEK YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Sadece bebekler için değil yetişkinler içinde oldukça faydalı olan bebek yağı, başta cilt kuruluğu olmak üzere birçok cilt sorununu hafifletmektedir. Bebeklerin hassas cildini çeşitli tahriş ve benzeri nedenlere karşı korumak için yapılmış doğal içerikli bir yağdır. Bu doğal içerikli yağın faydalarına bakacak olduğumuzda şu şekilde gösterebilmek mümkündür:

Hassas bir cilde sahip olan bebeklerin ciltlerini rahatlatmak için kullanılır. Bu işlem bebeklere genellikle masaj yapılarak uygulanmaktadır.

Cilt kuruluğuna karşı iyi gelmektedir. Kuruluk sonucu ciltte olan tahrişi hafifletmektedir.

Cilt bakımı yaparken kullanılabilmektedir.

Yoğun yapılmış bir makyajı çıkartmak kullanabilir.

Saç boyası gibi cilde bulaşan boyaları çıkartmak için kullanılmaktadır.

Vücutta oluşan çatlaklara iyi gelmektedir. Özellikle hamilelik döneminde kullanılması durumunda karın kısmında oluşan çatlak oluşumunun önüne geçmektedir.

Ayak topuklarında oluşan çatlakların giderilmesinde ve derinin yenilenmesi açısından büyük bir faydası bulunmaktadır.

Karışmış olan aksesuarları kolay açmaya fayda sağlar.

Yara bandını kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar.

Cildi besler, daha canlı ve dinç görünmesini sağlar.

BEBEK YAĞI NE İŞE YARAR?

Bebek yağı genellikle cildi yatıştırmak ve nemlendirmek için kullanılan, birden fazla yağ ve vitaminin birleşimi sonucu oluşmuş doğal bir içeriktir. Bebek yağı cilt bakımı için kullanıldığı gibi farklı alanlarda da kullanılabilmektedir.

Saçta ve yüzde kullanılabilen bebek yapı, saçın daha pürüzsüz olmasını sağlarken hızlı uzamasına da yardımcı olmaktadır. Yüz için ise makyaj temizlemek için ideal bir makyaj temizleyicidir. Aynı zamanda cildin daha canlı görünmesine etki etmektedir.

BEBEK YAĞI YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Bebek yağı kullanımı için tereddüt edilen yerlerden bir tanesi yüzdür. Her ne kadar doğal bir içeriğe sahip olsa da konu yüz olunca kullanılıp kullanılmama noktasında kişiler tereddütte düşmektedir. Fakat tereddüt edilecek herhangi bir zararlı durum söz konusu değildir. İçeriği tamamen hassas bebek ciltlerine yönelik hazırlanmış bebek yağları oldukça doğaldır. Böylelikle de yüze uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Makyaj temizlemek için önerilmektedir. Bebek yağlarının sıkıntı yaratacağı tek faktör, yağlı bir cilt yapısına sahip olan kişilerde fazla kullanım sonucu yüz yağlanmasının artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle dikkatli v orantılı kullanılmasına özen gösterilmelidir.

BEBEK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Bebek yağı kullanımı oldukça basittir. Bebeklerde ve yetişkinlerde kullanım yöntemleri farklılıklar gösterebilmektedir. Bebeklerde vücutlarına birkaç damla damlatılarak masaj yaparak tüm vücuduna yayılması sağlanır. Böylece bebek rahatlarken cildi nemlenmiş olacaktır ve rahat bir şekilde uyuması sağlanır.

Yetişken için bebek yağı kullanımı, kullanım amacına göre farklılıklar göstermektedir. Kuru cildi nemlendirmek için kullanılacak ise genellikle duştan sonra tüm vücuda eşit bir şekilde uygulanması gerekmektedir. El yordamı ile tüm vücuda yayılır. Makyaj temizlemek amaçlı kullanılacak ise, bir pamuğa birkaç damla bebek yağı damlatılarak makyajlı olan bölgeye uygulanır ve makyaj temizlenir.

Saç bakımı için kullanılacak ise, saç yıkanmasan önce saç derisi ve uçlarına uygulanarak birkaç dakika bekletilir ve daha sonra duş alınır. Dudak çatlaklarına iyi gelmesi amacıyla kullanılıyor ise; bir tatlı kaşığı kadar bebek yağı içerisine iki damla limon damlatılıp az miktarda şeker eklenir ve karıştırılır. Yapılan bu karışım dudaklara uygulanarak kullanılır.

BEBEK YAĞI TÜYLENME YAPAR MI?

Bebek yağının ciltte tüylenme yapıp yapmayacağı kullanan ya da kullanmayı düşünen her kişi tarafından aklına takılan sorulardan bir tanesidir. Bebek yağı içerisinde besleyici yağlar barındırmaktadır. Bu yağlar cildi besleyip yenilenmesini sağlamaktadır. Cildi besleyen bu yağlar kıl köklerini de besleyeceği için sık kullanımda kişilerde tüylenmeyi meydana getirebilmektedir.

BEBEK YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Bebek yağı cilde olduğu kadar saç ve saç derisine de faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekildedir:

Saçların normalden daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Kuru ve yıpranmış saçları onararak saçların ferah bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Eğer saça sakız yapıştıysa saçı sakızdan kolay bir şekilde kurtarmanızı sağlayacaktır.

Denizde birbirine karışmış olan saçları kolay bir şekilde açarak saçın daha rahat taranmasını sağlar.

Kuru saç derisi sonucu pul pul dökülen saç derisini besler ve saç diplerini nemlendirerek saç derisi kuruluğunun önüne geçer. Bunun için saçınızı yıkamadan önce saç derisine birkaç damla bebek yağı sürerek bekletmeniz ardından yıkamanız kuruluk problemine faydalı olacaktır.

BEBEK YAĞININ YÜZE FAYDALARI NELERDİR?

Bebek yağı içerisinde yüz için faydalı birden fazla mineral ve vitamin barındırmaktadır. Bunlar A, E ve C vitaminidir. Cildi canlandırmaya ve ölü hücreleri yenilemektedir. Yüz için diğer faydalarına bakacak olursak şu şekildedir: