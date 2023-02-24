Çikolatanın Faydaları Nelerdir? Çikolata Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Çikolata tüketmeyi seven biriyseniz bu lezzetli tadın nelere iyi geldiğini bilmelisiniz. Aynı zamanda fazla tüketmeniz durumunda ne tür yan etkilerle karşılaşacağınızı da bilmeniz büyük bir önem taşıyor. Çikolata içerisinde fosfor, demir, çinko, polifenoller, bakır gibi birçok içerik bulunur. Ancak olması gerekenden fazla tüketmemeye büyük bir önem vermeniz gerekiyor. Çikolata neye iyi gelir sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Çikolatanın Faydaları Nelerdir?

Çikolatanın sağlık açısından birçok önemli faydası bulunur. Kararında tüketilen çikolatanın sizlere sağladığı faydalar arasında şunlardan bahsetmek mümkündür:

Çikolata içerisinde bulunan theobromine öksürük problemine iyi gelir.

Kakao çok zengin bir antioksidan kaynağı olduğundan oldukça faydalıdır.

Stres altında kaldığınızda çikolata tüketmek gevşemenizi sağlar.

Kalp damar hastalıklarına iyi gelir.

Kanserin risklerini azaltır.

Düzenli çikolata tüketmek kan basıncını düzenler.

Bitter çikolata cildi güneş hasarlarına karşı korur.

Anne adaylarında stresi azaltır.

Yaşlılarda hafıza kaybını önler.

Çikolatanın bağırsaklara faydası da bulunur. Düzenli bir tüketim sonrasında bağırsak sistemini düzenler ve daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Çikolata Ne İşe Yarar?

Çikolata içerisinde bulundurduğu potasyum ve flavonoidler sayesinde yükselen tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Bir yandan kanserli hücreleri azaltır.

Aynı zamanda gün içerisinde ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sizlere sağlar.

Mutluluk verir ve stresi azaltmaya yardımcı olur.

Çikolatayı gün içerisinde birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz.

Kahvenin yanında kullanabileceğiniz gibi tatlılarda ve pastalarda da kullanabilirsiniz.

Çikolata Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Çikolata tüketmeyi seviyorsanız günlük olarak belli miktarı geçmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Günde 100 gram kadar çikolata tüketmekte herhangi bir zarar yoktur. Ancak fazlası hem zararlıdır hem de hızlı bir şekilde kilo almanıza neden olabilir. Aynı zamanda çikolata çeşitleri arasından da bitter çikolatayı tercih etmek önemlidir.