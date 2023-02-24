Domatesin Faydaları Nelerdir? Domates Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Geçmişten günümüze halk arasında domatesin faydaları ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı ve konuşulmaya da devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'de ve de dünya genelinde domatesin faydaları ve domatesin cinselliğe faydaları ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Peki, bu yapılan bilimsel çalışmalara göre mucize sebze domatesin faydaları nelerdir ve domatesin kalorisi ile besin değeri nasıldır? Bu yazımızda, sabah.com.tr olarak domatesin faydaları ve hangi rahatsızlıklara iyi geldiği ile ilgili bilgileri sizin için derledik. İşte, sevilen sebze domates ile ilgili bazı önemli ve faydalı bilgiler…

DOMATESİN FAYDALARI

Domateslerdeki antioksidanlar, kanser, diyabet ve kalp hastalığı bunlardan birkaçı olan çeşitli ölümcül hastalıklara karşı koruma sağlar.

Bilimsel olarak Solanum lycopersicum olarak adlandırılan domates, Orta ve Güney Amerika'da ortaya çıktı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ılıman iklimlerde yetişen sayısız çeşitte gelir. Domates, kilo vermek ve kan basıncı seviyelerini korumak isteyen insanlar için son derece faydalıdır. Ayrıca, diyabet yönetiminde vizyon ve yardımın geliştirilmesine yardımcı olurlar. Daha da önemlisi, hamile kadınlar için faydalı olabilirler.

Domates Kanseri Önlemeye Yardımcı Olur

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre, domateslerdeki likopen meyvenin antikanser özelliklerinden sorumlu olabilir. Likopen, karotenoid ailesinde bir antioksidandır. Güçlü antioksidan özelliklerinin, çeşitli nedenlerden dolayı vücudumuzda üretilen serbest radikalleri nötralize ettiği bulunmuştur. Laboratuvar çalışmaları bile domates bileşenlerinin birkaç kanser hücresi tipinin çoğalmasını önlediğini göstermektedir.

Domates Kan Basıncını Düzenler

Domateslerdeki likopenin de kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir. Domates ayrıca kan basıncı seviyelerini düşürdüğü bilinen bir mineral olan potasyum açısından da zengindir. Bunun nedeni potasyumun sodyumun etkilerini azaltmasıdır. Aslında, ne kadar potasyum tüketirseniz, idrarla daha fazla sodyum kaybedersiniz. Bunun yanı sıra, potasyum kan damarlarınızın duvarlarındaki gerilimi hafifleterek kan basıncını daha da azaltır. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, ortalama bir yetişkin için önerilen potasyum alımı günde 4.700 mg'dır. Ancak böbrek taşlarına yol açabileceğinden çok fazla potasyum tüketmemeye dikkat edin.

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Çin'deki bir araştırmaya göre, domates suyu vücut ağırlığını, vücut yağını ve bel çevresini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca kilo alımına katkıda bulunabilecek kolesterol seviyelerini düşürebilir. Büyük bir antioksidan kaynağı olmasının yanı sıra, domatesler lif bakımından da zengindir ve kalorisi düşüktür. Böylece, tokluğu arttırır ve hatta kalori alımını azaltır, böylece kilo kaybına yardımcı olurlar.

Domates ayrıca büzücü olarak harika çalışır ve yüz dokusunu iyileştirir. Fazla yağları cildinizden alır ve yüzünüzü daha uzun süre taze tutar. Yapmanız gereken tek şey taze domates ve salatalık sularını karıştırmak. Bir pamuk topu kullanarak, suyu düzenli olarak yüzünüze uygulayın.

Domatesler Sindirim Sağlığını Geliştirir

Domatesler, sindirim sularının önemli bir bileşeni olan iyi klorür kaynaklarıdır. Bir rapor ayrıca, domateslerde likopenin mide kanserini önlemedeki etkinliği hakkında konuşuyor. Domateslerdeki lif de burada yardımcı olur - 100 gram domates size 2 gram lif (hem çözünür hem de çözünmez lif) verir ve bağırsak sağlığını daha da artırır.

DOMATESİN ZARARLARI

Domates yaprakları tüketim için güvenli değildir. Büyük miktarlarda, zehirlenmeye neden oldukları bilinmektedir. Bazı araştırmalar, domates hariç bitkinin tüm bölümlerinin sindirim rahatsızlığına neden olabileceğini düşündürmektedir. Anekdot kanıtlarına göre, domates yaprağı zehirlenmesinin diğer semptomları arasında boğaz ve ağızda ciddi tahriş, baş dönmesi, baş ağrısı ve ciddi vakalarda ölüm olabilmektedir.

DOMATESİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

İşte küçük bir (ortalama 100 gram) çiğ domatesdeki besin maddeleri:

Kalorisi: 18

Su: %95

Protein: 0.9 gram

Karbonhidrat: 3.9 gram

Şeker: 2.6 gram

Lif: 1.2 gram

Yağ: 0.2 gram

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DOMATESİN CİNSELLİĞE FAYDALARI

Domates bazen, belki de meyvenin dokusu veya içerdikleri asitlerin dudaklara ve ağza kan pompalaması ve aynı zamanda kan akışını uyarması nedeniyle "aşk elması" olarak adlandırılır. Ek olarak, bazı araştırmalar domateslerin cinsel performansı artırabileceğini ve kas kontrolünü geliştirebileceğini göstermiştir.

DOMATESİN CİLDE FAYDALARI

Domates Cilt Ve Saç Sağlığını Geliştirir

Domates çoğu güzellik bakımında önemli bir bileşendir. Büyük gözenekleri iyileştirmeye, sivilceleri tedavi etmeye, güneş yanığını yatıştırmaya ve donuk cildi canlandırmaya yardımcı olurlar. Domatesdeki antioksidanlar, özellikle likopen, hücresel hasar ve cilt iltihabı ile savaşır.