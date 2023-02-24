Gül sirkesi çok eski zamanlardan beri sıklıkla tüketilen bir sirkedir. Tarihte alternatif tıp alanında oldukça kullanılan gül sirkesi, ateş düşürmeye yarayan antiseptik özellikler içeriyor. Gül sirkesi keşfedildiği zamanlardan itibaren sağlık alanında sıklıkla kullanılan bir sirke çeşididir. Detaylar yazımızda.
Gül sirkesinin vücutta yarattığı etkiler ve kullanım alanları;
Gül sirkesi faydaları ile herkesin kalbini kazanmayı başarıyor. Gül sirkesi her çeşit yenilebilir gülden yapılabiliyor. Gül sirkesi yaptığınız gülün rengine göre renk alacaktır. Örneğin kırmızı gülden yapılan gül sirkesi elbette kırmızı, sarı gülden yapılan gül sirkesi ise sarı renkte olacaktır.
Doğal fermantasyon gül sirkesini ev konforunda rahatlıkla yapabilirsiniz. Gül sirkesi için kullanacağınız kavanozun yarısını dolduracak kadar gül yaprağı, içme suyu ve bir yemek kaşığı bal yeterli olacaktır. Tüm malzemeleri bir kavanoz içerisine doldurduktan sonra üzerini bir bezle örtün ve kapağını kapatın. Bu işlem tamamlandıktan sonra gül sirkesinin iki, üç ay yani ortalama seksen beş, doksan gün boyunca serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor.
Sirkenin her gün düzenli olarak bir tahta kaşık yardımıyla karıştırılması gerekmektedir. Ortalama bir ay bekleyen gül sirkesini süzebilirsiniz. Süzme işleminden sonra içerisine bir tutam kaya tuzu ilave ederek sirkenin keskinliğini alabilirsiniz. Kaya tuzunu ilave ettikten sonra kavanoz üzerindeki bezi alarak kapağını sıkıca kapatmak önem taşıyor.
Hazır satılan gül sirkeleri makine yordamıyla hazırlandığı için ev sirkesinden daha parlak gözükebilirler. Eğer gül sirkesini hazır olarak temin edecekseniz mutlaka yüzde yüz doğal fermantasyon gül sirkesi olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde sirkenin tam etkilerinden faydalanmak mümkün olmayacaktır.