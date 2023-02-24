Gül sirkesi çok eski zamanlardan beri sıklıkla tüketilen bir sirkedir. Tarihte alternatif tıp alanında oldukça kullanılan gül sirkesi, ateş düşürmeye yarayan antiseptik özellikler içeriyor. Gül sirkesi keşfedildiği zamanlardan itibaren sağlık alanında sıklıkla kullanılan bir sirke çeşididir. Detaylar yazımızda.

GÜL SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Gül sirkesinin vücutta yarattığı etkiler ve kullanım alanları;

Gül sirkesi ağız ve diş sağlığı konusunda önemli bir yere sahiptir. Ağız ve diş sağlığı bakımınızda gül sirkesine yer vererek daha sağlıklı diş ve diş etlerine erişebilirsiniz.

Eski zamanlardan beri ateş düşürücü etkisi bilinen gül sirkesini, yüksek ateş durumlarında el bileklerinize ve alnınıza bir bez yardımıyla sürerek ateş düşürebilirsiniz.

Müslin bez veya pamuk üzerine döktüğünüz gül sirkesi ile baş ağrısını dindirmek mümkündür.

Gül sirkesinin hazmı kolaylaştırdığı biliniyor. Yemek ve salatalarda bir kaşık gül sirkesi kullanarak ya da sabahları aç karnına bir bardak ılık su içerisine eklediğiniz bir yemek kaşığı gül sirkesi ile hazımsızlığın önüne geçebilirsiniz.

Sabahları gül sirkesini su ile birlikte içerek metabolizmayı hızlandırabilir, vücuttaki toksin ve ödemden kurtularak şişkinliği engelleyebilirsiniz. Gül sirkesi ile zayıflama rutininizi daha sağlıklı ve besleyici hale getirebilirsiniz.

Gül sirkesinin cilde faydaları da son derece yüksektir. Gül sirkesini tonik olarak kullanarak sivilce, akne ve siyah noktaların oluşumunu engelleyebilirsiniz. Ayrıca, gül sirkesi cilde parlaklık ve canlılık katıyor.

Gül sirkesini doğal yağlar ile karıştırarak bir masaj yağı oluşturabilirsiniz. Gül sirkesinin kas ve eklem ağrılarına son derece iyi geldiği söylenmektedir.

Gül sirkesi, gülün hoş kokusu sayesinde sakinleşmeye ve stres durumlarının yarattığı kötü etkileri azaltmaya yardımcı oluyor. Gül sirkesini buhurdanlık içerisine koyarak aromaterapik koku oluşturabilirsiniz.

GÜL SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Gül sirkesi faydaları ile herkesin kalbini kazanmayı başarıyor. Gül sirkesi her çeşit yenilebilir gülden yapılabiliyor. Gül sirkesi yaptığınız gülün rengine göre renk alacaktır. Örneğin kırmızı gülden yapılan gül sirkesi elbette kırmızı, sarı gülden yapılan gül sirkesi ise sarı renkte olacaktır.

Doğal fermantasyon gül sirkesini ev konforunda rahatlıkla yapabilirsiniz. Gül sirkesi için kullanacağınız kavanozun yarısını dolduracak kadar gül yaprağı, içme suyu ve bir yemek kaşığı bal yeterli olacaktır. Tüm malzemeleri bir kavanoz içerisine doldurduktan sonra üzerini bir bezle örtün ve kapağını kapatın. Bu işlem tamamlandıktan sonra gül sirkesinin iki, üç ay yani ortalama seksen beş, doksan gün boyunca serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor.

Sirkenin her gün düzenli olarak bir tahta kaşık yardımıyla karıştırılması gerekmektedir. Ortalama bir ay bekleyen gül sirkesini süzebilirsiniz. Süzme işleminden sonra içerisine bir tutam kaya tuzu ilave ederek sirkenin keskinliğini alabilirsiniz. Kaya tuzunu ilave ettikten sonra kavanoz üzerindeki bezi alarak kapağını sıkıca kapatmak önem taşıyor.

Hazır satılan gül sirkeleri makine yordamıyla hazırlandığı için ev sirkesinden daha parlak gözükebilirler. Eğer gül sirkesini hazır olarak temin edecekseniz mutlaka yüzde yüz doğal fermantasyon gül sirkesi olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde sirkenin tam etkilerinden faydalanmak mümkün olmayacaktır.