Birçok uzman tarafından önerilen hurma pekmezinin faydaları saymakla bitmemektedir. Kendini çoğunlukla yorgun hissedenlerin veya zinde olmak isteyenlerin rahatlıkla tüketebileceği bir besin kaynağıdır. Tüm bu özelliklerin yanında hurma pekmezi, ekonomik açıdan ucuz bir besindir.

HURMA PEKMEZİ FAYDALARI NELERDİR?

Hurma pekmezinin sağlığıma birçok yararı bulunmaktadır. Bu nedenle uzmanlar tarafından son zamanlarda sık sık önerilen besinlerden biridir. Kansere karşı koruyucu olmasının yanında kan şekerini dengelemeye kadar vücudumuza pek çok etkisi bulunmaktadır. Bunları daha detaylı bir şekilde şöyle gösterebiliriz:

Kabızlık, basur ve sindirim problemleri gibi stresli durumlar hurma pekmezi tüketildiğinde etkisi azaltılmaktadır.

Her sabah uyandıktan sonra içilen hurma pekmezi, açlık hissinizi gidermenize yardımcı olacaktır.

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, hurma pekmezinin kansere karşı koruyucu özelliği olduğu görülmüştür.

Hurma pekmezinin boğaz yolunu iyileştirdiği, balgamı attığı ve ciğerleri rahatlattığı görülür.

Doğal olarak tüketilen hurma pekmezi, spor yapanlar için de mükemmel bir enerji kaynağıdır.

Hurma pekmezi sayesinde ciğerlerin daha rahat çalışmasına yardım edebilirsiniz. Bu faydalı pekmez, nefes alımını kolaylaştırır ve rahat rahat konuşmanızı sağlamaktadır.

Hurma pekmezinin bir diğer etkisi de kadın ve erkekteki, sperm ve yumurtaların kalitesini arttırmaktır.

Demir eksikliği gibi bazı olumsuz durumlar karşısında oluşan kansızlık problemini de gidermektedir. Kan değerlerini ideal seviyeye getirerek titreme, üşüme ve uyku isteği gibi durumları ortadan kaldırır.

Daha çok çocuklarda görülen dikkat dağınıklığı, unutkanlık gibi durumlar için de hurma pekmezinin tüketilmesi önerilmektedir.

Bağışıklık sistemini koruduğu için enfeksiyona yer vermeyen faydalı besin, vücutta var olan enfeksiyonu da kısa sürede atıyor.

HURMA PEKMEZİ ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR Mİ?

Hurma pekmezinin faydalarından biri de öksürüğü iyileştirmesidir. Bu bağlamda öksürük ilaçları yerine her sabah ve akşam 1 tatlı kaşığı hurma pekmezi içerek öksürüğe neden olan faktörlerden kurtulmanız mümkündür. Bunun yanında hurma pekmezinin boğaz yolunu iyileştirip balgamı atarak ciğerleri rahatlattığı da görülmektedir.

HURMA PEKMEZİ BEBEKLERE VERİLİR Mİ?

Hurma pekmezinin bebeklere verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Fakat belirli bir gelişim düzeyi gösteren bebeklere verilmesi gereklidir. Bazı uzmanlara göre bebek 6. ayını tamamladıktan sonra pekmez verilmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir.

HURMA PEKMEZİNİN BEBEKLERE FAYDALARI NELERDİR?

Hurma pekmezinin bebekler açısından da bazı önemleri bulunmaktadır. Bebeklere anne sütünün yanında besin desteği sağlamak amacıyla verebilirsiniz. Tabi bunları doktora danışarak yapmanız gerekmektedir. Bunun yanında bebeklerde görülen kabızlık sorunlarını ortadan kaldırır.

İçerisindeki bazı vitaminler sayesinde bebeklerdeki boğaz ağrısı ve öksürük gibi sorunları da engeller. Fosfor ve kalsiyum içerdiğinden dolayı bebeklerin kemik hastalıklarına karşı dirençli olmasını sağlamaktadır.

HURMA PEKMEZİ DEMİR ORANI

Hurma pekmezinin faydalarından biri de kansızlığa iyi gelmesidir. Bunun nedeni içeresindeki demir miktarıdır. Bilindiği gibi kan değerlerini oluşturan maddelerin temel yapısı demir içeriklidir. Bu nedenle demiri yeterli ve düzenli bir şekilde tüketmek kansızlık gibi problemleri ortadan kaldırır.

Hurma pekmezi de bu bağlamda 100 gramında 2,45 miligram demir bulundurarak bu durumu gerçekleştirmektedir.

HURMA PEKMEZİ KİLO ALDIRIR MI?

Hurma pekmezinin birçok faydası olsa da tüketimine dikkat edilmesi gereklidir. Genelde kahvaltılarda tüketildiği için ekmekle kullanımına dikkat edilmelidir. Ek besinlerle tüketildiğinde hurma pekmezi kilo aldırmaktadır. Bu nedenle genelde sağlığını korumak isteyenler için hurma pekmezinin tek başına tüketilmesi gerektiği önerilmektedir.

HURMA PEKMEZİ NASIL KULLANILIR?

Günümüzde pek çok ek gıda kullanılmaktadır. Bu ek gıdaların doğal olması her zaman daha sağlıklı olmaktadır. Bu açıdan baktığımızda hurma pekmezini tüketmek vazgeçilmez bir faydadır. Hurma pekmezinin pek çok kullanım şekli de bulunmaktadır.

Öncelikle hurma pekmezini tahinle karıştırıp tüketebilirsiniz. Bunun yanında yoğurt ile de karıştırabilirsiniz. Ek olarak salatalar, pişmiş ürünler ve tatlılarda rafine şeker yerine sağlıklı bir alternatif olarak bu besini kullanabilirsiniz.