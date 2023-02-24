İncir meyvesi, genellikle sıcak iklimlerde yetişmektedir. İncir, neredeyse tüm vitaminleri içeren bir besin kaynağıdır. Bu açıdan baktığımızda tüketilmesi insan vücuduna oldukça fazla yarar sağlayacaktır. Bunun yanında incir çekirdeği yağının birçok hastalığa iyi geldiği de keşfedilmiştir. İncir çekirdeği aynı zamanda önemli bir omega hazinesidir.

İncir Çekirdeği Yağı Ne İşe Yarar?

İncir çekirdeği yağı, sağlık sektöründe oldukça sık kullanılan bir maddedir. Bu bağlamda incir çekirdeği yağının birçok yararı bulunmaktadır. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde vücudumuzun sağlıkla kalmasını sağlamaktadır.

İncir Çekirdeği Yağı Faydaları Nelerdir?

İncir tohumu yağını düzenli olarak kullanan kadınlarda göğüs sarkmasını önler ve vücuttaki kırışıklıklardan kurtulmalarını sağlar.

İncir çekirdeği, vücut hücrelerinin yenilenmesinde rol oynar. Vücudun direncini serbest radikallere karşı korur ve enerji verir.

Cilt derilerini sıkılaştırır ve erken yaşlanmayı önleyici etkisi bulunmaktadır.

Yüzdeki kırışıklıklara, siyah noktalara ve sivilcelere karşı etkili olmaktadır.

Ciltte meydana gelen morarma ve sararmayı önler. Özellikle gözaltında meydana gelen koyu halkalardaki şişmeleri azaltmaktadır.

Dünyada D vitamini açısından en yüksek değere sahip tek meyve tohumu yağıdır.

Oldukça fazla miktarda Omega-3 yağ asidi içerir. Diğer taraftan cildinizi dışarıdan içeriye besler, nemlendirir ve cildin sıkılaşmasını sağlar.

İncir tohumu yağı, içerisinde E vitamini bulundurduğundan, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlamaktadır.

İncir Çekirdeği Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

İncir çekirdeği yağının faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise bu maddenin cilde faydalarından bahsedeceğiz. Bu bağlamda incir çekirdeği yağının cilt üzerindeki etkilerini şu şekilde gösterebiliriz:

İncir çekirdeği yağı faydaları arasında doku iyileştirici özelliği da bulunmaktadır. Sivilce ve uçuk gibi önemli cilt rahatsızlıklarını önlemede oldukça etkilidir.

Dudak ve ellerde oluşan rahatsız edici çatlaklardaki hücre onarımlarını sağlayarak dokuları iyileştirmektedir.

Soğuk ve kurak havalardan dolayı cildiniz etkilenip çatlaklar oluştuysa, bu çatlakları önlemede etkilidir.

Göz çevresinde bulunan morluklar, genellikle uykunun düzensiz olmasından ve demir eksikliğinden kaynaklanır. İşte bu noktada incir çekirdeği yağı faydalarıyla inanılmaz bir etki göstermektedir.

Cilt derilerini sıkılaştırarak erken yaşlanmayı önlemektedir.

Ciltteki kesiklere, yaralara ve hasarlara karşı korur.

Evde İncir Çekirdeği Yağı Nasıl Yapılır?

İncir çekirdeği yağı içerisinde barındırdığı önemli vitaminler ve daha birçok madde sayesinde vücudumuza oldukça yararlı bir besindir. Bu nedenle pek çok hastalıkta veya bağışıklığı güçlendirmede incir çekirdeği yağı yapılmaktadır. Bu bağlamda incir çekirdeği yağının nasıl yapıldığı merak edilmektedir.

İncir çekirdeği yağı yapımı aslında oldukça basittir. Olgunlaşan incirlerin toplanarak temizlenmesinin ardından hiçbir ısıl işlem gerçekleştirilmeden direkt olarak pres işlemi yapmanız gerekmektedir.

Pres işleminden sonra süzme işlemi gerçekleştirilir. Süzülen incir çekirdeği yağı, herhangi bir madde içine eklenmeden kullanıma hazır hale gelmektedir.

İncir Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır?

İncir çekirdeğinin kullanımını incelediğimizde, genel olarak yağ şekilde kullanımı bulunmaktadır. Bu nedenle birçok bitkisel yağ gibi incir çekirdeği yağı da sağlığa önemli ölçüde yarar sağlamaktadır.

Uzmanlar, incir çekirdeği yağının günde bir çay kaşığı tüketilmesini önermektedir. Burada, içtiğiniz yağı suyla karıştırarak da içebilirsiniz. Bu durumda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İncir çekirdeği yağını ayrıca salatalara da az miktarda ekleyerek tüketebilirsiniz.

Bunlara ek olarak incir çekirdeği yağının hiçbir yan etkisi ve zararı bulunmamaktadır. Fakat vücudun vereceği tepki bilinmediği için ilk kullanımlarda, vücudun küçük bir bölümüne bu yağı yedirerek vücudun vereceği tepkiler takip edilmelidir.