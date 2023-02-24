Kara üzümün tüketilme şekli genelde kuru üzüm şeklindedir. Taze toplanan siyah üzümler kurutma işlemlerinin ardından tüketilebilir hale getirilir. Bu bağlamda kuru kara üzüm daha çok tercih edilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinden kan şekerini düzenlemesine kadar pek çok yararı bulunmaktadır.

Kara Üzümün Faydaları Nelerdir?

Kara üzüm vücudumuza oldukça yararlı besinlerden biridir. Bunun nedeni, içerdiği zengin vitamin ve minerallerdir. Ayrıca hastalıklarla mücadelede ise doğal bitkisel çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kara üzüm birçok vitaminden kat kat daha fazla antioksidan içermektedir. Bu sayede vücudu daha dirençli hale getirmektedir. Taze kara üzümün kullanım süresi kısa olduğu için genelde kurutulur ve daha uzun sürelerde kullanılabilir hale getirilir.

Günümüzde pek çok yemekte bu kuru üzümler kullanılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda da alternatif bir besin kaynağıdır. Bu bilgilere bakarak kara üzümün faydaları şunlardır:

Hücreleri hızla yenilediğinden kanser hücrelerinin oluşmasının önüne geçer. Özellikle meme ve kolon kanserini engelleyici bir besin olarak karşımıza çıkar.

Yüksek oranda sıvı içeren üzüm, böbrek üstü bezlerinin çalışmasını desteklemektedir.

Midedeki asit oranını dengeler. Yemek sonrası ekşime şişme gibi rahatsızlıkların yaşanmasını önlemektedir.

Kandaki kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp ve damar sağlığına katkıda bulunmaktadır.

DNA hasarını onaran ve önleyen siyah üzüm, kolajen seviyesini artırır ve cildin daha genç görünmesini sağlar.

Siyah üzümü ara öğünlerinize ekleyerek kanın zararlı maddelerden arınmasını sağlayabilirsiniz.

Saçlarda görülen dökülme ve incelme, siyah üzüm ile giderilmektedir.

Demir eksikliğini ve demir eksikliğine bağlı gelişen hastalıklar, kara üzüm sayesinde ortadan kaldırılmaktadır.

İçerisinde bulundurduğu kalsiyum mineralleri sayesinde, ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi gibi rahatsızlıkların engellenmesinde önemli rol oynar.

Bağırsaklarda oluşan parazitler de siyah üzüm ile dışarı atılır.

Tüketilen gıdalardan ötürü karaciğerde biriken zararlı maddelerin atılmasında da kara üzüm önemli roller oynamaktadır.

Kara Üzüm Hangi Vitaminleri İçerir?

Kara üzümün faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise kara üzümün içeriğinden bahsedeceğiz. Halk arasında kara üzüm olarak bilinse de siyah üzüm olarak bilinmektedir.

Araştırmalara göre kara üzüm 6000 bin yıldan uzun süredir yetiştirilen bir bitkidir. Bu bağlamda siyah üzüm günümüze kadar birçok hastalık ve olumsuz durumlara karşı tüketilen doğal bir besindir.

Kara üzüm bu durumların çoğunu içerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde gerçekleştirmektedir. Bu vitaminler; A, C, K vitaminleridir. Bu vitaminlerin yanında oldukça fazla antioksidan barındırmaktadır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Taze Siyah Üzüm Kan Yapar Mı?

Taze siyah üzüm ara öğünlerde oldukça sık tüketilen meyvelerden biridir. Bunun birçok nedeni vardır. Gerek tok tutma özelliği gerek bağışıklığı güçlendirme özelliği sayesinde günümüze kadar sıklıkla kullanılmıştır.

Taze siyah üzüm aynı zamanda yüksek demir içeriği sayesinde kan yapıcı özelliği de bulunmaktadır. Bu nedenle kansızlığı bulunanlar için alternatif bir besin kaynağıdır.

Kara Üzüm Nasıl Tüketilmeli?

Kara üzüm genelde halk arasında kullanılan tabirdir. Genelde siyah üzüm olarak bilinmektedir. Bu bağlamda kara üzümü taze tüketebilirsiniz. Bunun yanında kara üzümü daha uzun süreli kullanmak istiyorsanız taze toplanmış kara üzümleri kurutarak da tüketebilirsiniz.

Böylelikle uzun vade de kara üzümleri tüketebilirsiniz. Günde bir fincan kadar tüketebilirsiniz. Bunun yanında kara üzümün pekmezi de yapılmaktadır. Belirli kaynatma işlemlerinin ardından kara üzüm pekmezi de yapabilirsiniz.

Kara Üzüm Günde Ne Kadar Yenmeli?

Kara üzümün kullanımlarından ve faydalarından bahsetmiştik. Kara üzümün birçok faydası bulunmasına rağmen belirli bir tüketim aralığının olması gereklidir. Genelde uzmanlar bir fincan ile bir kâse aralığı kadar tüketilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.