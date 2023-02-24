Diş ağrıları için çoğunlukla karanfil çayı önerilmektedir. Karanfil kendisi ayrıca yemeklerde baharat olarak da kullanılmaktadır. Bunun yanında diş ağrılarında kullanıldığı gibi vücuttaki pek çok olumsuz durum için kullanılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda karanfil çayı vücudumuz için birçok yararı olan bitkisel çaylardan biridir.

Karanfil Çayı Neye İyi Gelir?

Karanfil, çok kullanışlı bitkilerden biridir. Bu bağlamda genelde kurutularak çayı ve yemeklerde baharat olarak kullanımı bulunmaktadır. Karanfilin kurutulmasının ardından çoğunlukla çayı yapılmaktadır. Bu çayın ise sağlığa oldukça fazla yararı bulunmaktadır.

Bunu içerisinde barındırdığı bol vitamin ve mineral içeriği sayesinde yapmaktadır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırmaktadır.

Karanfil Çayının Faydaları Nelerdir?

Vitamin ve mineral açısından zengin olan karanfil çayı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Hassas bünyeye sahip kişilerin hastalıklara karşı gösterdiği direnci arttırmaktadır.

Karanfil çayı, saç ve tırnak için de faydalıdır. Soğutulmuş karanfil çayı saça uygulanabilmektedir. Saç köklerini ve saç derisini besleyen soğutulmuş karanfil çayı, canlı ve dolgun saçlara sahip olabilmenizi sağlar.

Antioksidan özelliği ile bilinen karanfil çayı vücuttaki toksinlerin atılması sürecinde de etkili olur. Karanfil çayında yer alan antioksidan bileşenler, vücutta bulunan serbest radikallerin aktivitelerini engellemektedir.

Kışın diğer bitkilerle birlikte yapılan karanfil çayı, soğuk algınlığından korunabilmek için tüketilebilir. Öksürüğe karşı iyi gelen karanfil çayı, solunum yollarında oluşan bazı rahatsızlıklara da iyi gelmektedir.

Karanfil çayı, mide bulantısı gibi durumlara karşı da etkili olabilmektedir. Keskin kokusu ile ferah hissetmenizi de sağlar.

Karanfil çayının en önemli özelliği antibakteriyel yapısı sayesinde ağız içi enfeksiyonları engellediği gibi diş etlerini uyuşturucu etki göstererek diş etlerini rahatlatmaktadır.

Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına da yardım eden karanfil çayı, yemek sonrası oluşabilecek şişkinliği azaltır. Karanfil çayının tükürük üretimini arttırdığı ve sindirime yardımcı olduğu da söylenmektedir.

Siyah Çaya Karanfil Atmanın Faydaları Nelerdir?

Karanfil çayının faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise siyah çaya karanfil atıldığında oluşan çayın faydalarından bahsedeceğiz. Öncelikle yukarıdaki özelliklerin çoğu bu çay için de geçerlidir. Fakat daha çok soğuk algınlığında korunmada etkili olmaktadır.

Bunun yanında siyah çaya atılan karanfil çayı öksürüğe iyi geldiği gibi solunum yollarını da rahatlatmaktadır. Bunlara ek olarak antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılması sürecinde de etkili bir çaydır.

Karanfil Çayı Zayıflatır Mı?

Günümüzde pek çok insan diyabet gibi rahatsızlıklarla mücadele etmektedir. Bu bağlamda pek çok doğal yöntem uygulanmaktadır. Çoğunlukla bitki çayları yapılıp içilerek zayıflamak öngörülmektedir.

Karanfil çayının da bu bağlamda bazı etkileri bulunmaktadır. Öncelikle karanfil çayı, vücut ısısını yükselterek metabolizmayı hızlandıracaktır. Bu durum sonucunda vücuttaki ödem ve şişkinliklerden kurtulmanız mümkündür.

Ayrıca karanfil çayını düzenli bir şekilde tükettiğiniz takdirde bir haftada üç kiloya kadar vermeniz mümkündür. Bunlara ek olarak karanfil çayının bilinen ciddi bir yan etkisi de bulunmamaktadır.

Karanfil Çayı Nasıl Yapılır?

Karanfil çayının faydaları saymakla bitmemektedir. Bu bağlamda bu çayın nasıl hazırlandığı da önemlidir. Öncelikle çay yapabilmek için genelde karanfiller öğütülerek toz haline getirilir ya da sadece tomurcukları kullanılarak yapılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda aktardan veya marketten karanfil tomurcuklarını temin edebilirsiniz.

Ardından bu çay için 6 adet karanfil tohumu ve 2 bardak su gereklidir. Bu işlemi ise üstü kapalı bir demlikte 15-20 dakika kaynatarak gerçekleştirmelisiniz. Daha sonra gerekli süzme işlemlerini yaprak karanfil çayınızı servis edebilirsiniz. Ayrıca karanfilin yoğun ve keskin bir tadı olduğu için içerisine bal atarak tatlandırabilirsiniz.