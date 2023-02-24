Kalsiyum ve çinkoyu yoğun olarak barındıran keçiboynuzu özünde fosfor ve potasyum da bulunuyor. Yüksek enerji kaynağı olan ve cilt sağlığını da olumlu yönde etkileyen keçiboynuzu özüne bu yazımızda yer vereceğiz. Faydaları ve kullanım şekilleriyle sizin de hayatınızda yer edinecek keçiboynuzu özünü hep birlikte yakından tanıyalım.

Keçiboynuzu Özü Faydaları Nelerdir?

Kan şekerini düzenler.

Balgam söktürücüdür.

İshal tedavisinde yardımcıdır.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Vücutta biriken radyasyonun dışarı atılmasını sağlar.

Kansızlığa iyi gelir.

Diş ve diş eti sağlığı için önemlidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Keçiboynuzu Özü Nasıl Kullanılır?

Keçiboynuzu özünün ideal kullanımı aç karnına içilmesidir. Bu durum yetişkin ve çocuklarda böyleyken bebeklerde tam tersi tok karnına verilmelidir. Tadı ağır gelirse suyla sulandırarak içilebilir ya da yoğurt üstüne dökülerek ara öğün olarak kullanılabilir.

Keçiboynuzu Özü Ne İşe Yarar?

Keçiboynuzu özü dişlerin beyazlatmada, kansızlıkta, nefes darlığı ve gribal hastalıklarda, hafızayı güçlendirmede, saç ve tırnağın güçlenmesinde işe yarar.

Keçiboynuzu Özü Günde Kaç Kaşık Kullanılır?

Sağlık sorunu olmayan yetişkin bireyler sabah ve akşam olmak üzere 2-3 yemek kaşığı, çocuklar da 1-2 yemek kaşığı tüketebilirler.

Keçiboynuzu Özü Nasıl Tüketilir?

Tüketecek kişinin tercihine bağlı birçok tüketme şekli vardır. Çocuklar için çikolata yaparak tüketmeleri sağlanabilir ya da yetişkinlerde sağlıklı ve fit tatlı tariflerinde çoğunlukla keçiboynuzu pekmezi özüne yer verirler. Yoğurdun üstüne gezdirilerek, direkt tüketilerek veya sulandırılarak tüketilebilir.