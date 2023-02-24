Kefirin Faydaları Nelerdir? Kefir Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

İçerisindeki fosfor, vitaminler, selenyum ve magnezyum sayesinde sağlık dostu bir içecek olan kefir, uzmanlar tarafından da öneriliyor. Bağırsak florasını düzenleyerek sağlıklı bir sindirim sistemi sağlayan kefiri evde yapmak isteyenler ise kefir nasıl yapılır, nasıl mayalanır sorularının cevabını arıyor. İşte kefir hakkında merak edilen tüm detaylar…

KEFİR NEDİR?

Keyif veren içecek anlamı taşıyan kefir, Kafkas Türkleri'ne özgü bir içecektir. Koyun, keçi ya da inek sütünün maya ile fermantasyon yaşaması sonucunda oluşur. Kıvam olarak sütten daha koyudur ve ayranı anımsatır. Ancak tat olarak ekşi yoğurt hissi bırakır. Kefir içeriğinde yoğun probiyotik olan bir içecektir. Bu yüzden bağışıklık sistemine faydası vardır. Yüksek besin ve içeriği sayesinde günde bir bardak tüketilmesi önerilir.

KEFİR NASIL MAYALANIR?

Kefir mayası hem satın alınarak hem de evde çoğaltılarak kullanılabilir. Kefir bakteri ve mantar açısından çok yoğun bir besin değerine sahip olduğu için sütün kaynatılması ve dinlendirilmesi çok önemlidir. Kaynatılan sütün içerisine eklenen mayanın en az 8 saat beklemesi gerekir. Bu bekleyen karışım en az iki gün sonra süzülür ve elde edilen kefir mayası diğer sütler ile karıştırılarak çoğaltılabilir.

KEFİR NASIL YAPILIR?

Kefir yapımı zor değil ancak adımlarının dikkatli takip edilmesi gereken bir işleme ihtiyaç duyar. Evde kefir yapımı için şu adımları takip edebilirsiniz:

Malzemeler:

1 litre süt

1 yemek kaşığı kefir mayası

Süzgeç

Kefir yapılışı:

Sütü kaynatın ve üzerinde meydana gelen kaymağı sıyırın. Cam kapta 20 dereceye kadar gelen süte 1 yemek kaşığı kefir mayası ekleyin. Kefir mayası ve sütü karıştırın. Karıştırma işlemin plastik ya da demir kaşık kullanmayın. Adrdından üzerini bez yardımıyla örtün. Sütü karanlık ve 2n fazla 25 derece sıcaklığı olan bir ortamda 2 gün bekletin. Bekleyen ve katılaşan sütü süzgeçten geçirerek kefirinizi elde edin. Süzgeçte kalan kefir tanelerini ise atmayın. Bu kefir tanelerini yeniden mayalanma işleminde kullanabilirsiniz. Kefirin hazırlandıktan sonra tüketim süresi ise 2 gündür.

EVDE KEFİR YAPMAK GÜVENLİ Mİ?

Kefir fermente bir ürün olduğu için, tüketim için güvenli olduğunu yani zehirlenme ihtimalinin olmadığından emin olmak için gerekli saklama ve fermente kurallarına uyulması gerekir. Kefir yanlış yapılırsa sizi hasta etme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, evde kefir yapıyorsanız, tarif talimatlarını yakından takip ettiğinizden emin olun. Sıcaklık seviyesini iyi ayarlamazsanız, fermantasyon süreleri veya steril olmayan ekipmanlar kefirin bozulmasına neden olarak yemek yemeyi güvensiz hale getirebilir.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Kefir içerisinde b vitamin grubunu, fosfor, selenyum ve magnezyumu taşır. Kalsiyum açısından da çok yüksektir. Kefirin sağlığa faydaları ise şu şekildedir:

Bağışıklığı güçlendirir.

Sindirim sistemini düzenler.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyuculuk sağlar.

Kas ve kemik güçlenmesine destek verir.

Cilt üzerinde iyileştirici etki gösterir.

Karaciğer ve böbreğe iyi gelir.

Stres, yorgunluk ve uyku düzensizliği ile savaşarak vücuda direnç kazandırır.

KEFİR NE İŞE YARAR?

Kefir doktorlar ve sağlık uzmanları tarafından tüketilmesi önerilen doğal bir içecektir. İçerisinde yer alan bakteri ve mantarlar vücuttaki zararlı maddelere karşı koruma sağlar. İçeriğindeki probiyotik bağışıklık sisteminizi güçlendirirken kalsiyum bileşeni ile her yaş grubunda kemiklerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

KEFİR KALORİSİ

Sağlıklı beslenme süreçlerinde ara öğün olarak tüketilebilen kefirin kalorisi 200 ml'de 150 kalori olarak ölçülmektedir. Kefirin içinde aynı zamanda şeker oranı 4 gr, yağ oranı 8 gr, protein oranı 11 gr, karbonhidrat oranı ise 12 gr'dır.