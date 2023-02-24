Lavanta, mor uzun çiçekli ve çalı ailesine ait olan bir çiçektir. Günümüzde saçlar; kirli havadan, güneşten ve bazı kimyasal ürünlerden oldukça fazla etkilenmektedir. Bu nedenle bazı doğal çözümler aranmaktadır. Bunlardan biri de lavanta yağıdır. Bu bağlamda lavanta yağı yıpranmış saçları kendine getirmektedir.
Lavanta yağının saç üzerinde pek çok etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle bitkisel bir yağ olan lavanta yağını saç üzerine uygulamak oldukça etkili olacaktır. Lavanta yağı saç dökülmelerinden saç yıpranmalarına kadar pek çok sorunun çözülmesini sağlamaktadır. Ayrıca saç beyazlıklarının önüne geçmede de etkili olmaktadır.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi lavanta yağının saç üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bunlardan biri de lavanta yağının saçları uzatmasıdır. Bu bağlamda lavanta yağı, saç derisinde bulunan küçük kan damarlarını çalıştırarak yeni saç folikülleri üretmeye yardımcı olmaktadır.
Bu sayede yeni saçların oluşumu artar. Bunun yanında saç köklerini besleyerek saç uzamasına da yardımcı olmaktadır.
Lavanta yağının saç üzerindeki etkilerinden biri de saçları gürleştirme özelliğidir. Bu bağlamda saçları gürleştirmek için lavanta yağının belirli bir kullanımı bulunmaktadır. Öncelikle küçük bir kase içerisine 1 tatlı kaşı lavanta yağı ile 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı koyun.
Bunun ardından saçınıza bu karışımı saçınıza masaj yaparak uygulayın. Ardından saçlarınızı sarıp gece boyunca bekletin. Sabah olduğu zaman da saçlarınızı şampuanla ile yıkayın. Bu işlemi düzenli bir şekilde yaptığınızda saçlarınızın gürleştiğini göreceksiniz.
Lavanta yağının kullanımı oldukça basittir. Fakat diğer yağlarla birlikte saça uygulanması önerilmektedir. Bu bağlamda argan, üzüm çekirdeği, Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlarla birlikte kullanıldığında oldukça etkili olacaktır.
Bu karışımları gece yatmadan önce saç diplerine masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ardından sabah kalktığınızda saçınızı şampuanla yıkamanız gerekmektedir.
Lavanta yağının kullanımından yukarıda bahsetmiştik. Lavanta yağını yaklaşık 10 ila 15 dakika saçınıza parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayınız. Bu işlemin ardından lavanta yağını saçınızda ortalama 30 dakika kafanızda bekletmelisiniz.
Bu işlem genellikle gece yatmadan önce uygulanmaktadır. Bu bağlamda sabaha kadar saçınızı sarıp bekleyebilirsiniz veya gün içinde hızlıca saçınıza uygulayıp 30 dakika kadar bekletebilirsiniz.