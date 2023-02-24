Lavanta, mor uzun çiçekli ve çalı ailesine ait olan bir çiçektir. Günümüzde saçlar; kirli havadan, güneşten ve bazı kimyasal ürünlerden oldukça fazla etkilenmektedir. Bu nedenle bazı doğal çözümler aranmaktadır. Bunlardan biri de lavanta yağıdır. Bu bağlamda lavanta yağı yıpranmış saçları kendine getirmektedir.

LAVANTA YAĞI SAÇTA NE İŞE YARAR?

Lavanta yağının saç üzerinde pek çok etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle bitkisel bir yağ olan lavanta yağını saç üzerine uygulamak oldukça etkili olacaktır. Lavanta yağı saç dökülmelerinden saç yıpranmalarına kadar pek çok sorunun çözülmesini sağlamaktadır. Ayrıca saç beyazlıklarının önüne geçmede de etkili olmaktadır.

LAVANTA YAĞI SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Lavanta yağı içeriğinde bulundurduğu mineraller sayesinde başta saç kıran hastalığı ile savaşarak saçların dökülmesini engellemektedir.

Lavanta yağının saça faydaları arasında saçlara parlaklık vermesi de yer almaktadır. Sadece düzenli kullanıma özen göstermeniz sonucunda saçlarınızın eskisinden çok daha parlak olacağını göreceksiniz.

Antiseptik ve antimikrobiyal özellikler lavanta yağının saç derisinde meydana gelen iltihaplanmaların azalmasında etkili olacaktır.

Saç ve saç derisi sağlığının korunması, iltihabın önlenmesi ve saç derisinin ferahlaması sonucunda sağlıklı saç derisi ortaya çıkar. Sağlıklı saç derisi ve saç telleri daha hızlı uzayabilir.

Saç derisinde meydana gelen kepek, lavanta yağının antimikrobiyal özellikleri sayesinde kepeği önlemede etkilidir.

Lavanta yağı, içerisinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde vücutta dolaşan serbest radikallerin aktivitelerin engelleyerek saç beyazlamasını da engelleyebilmektedir.

Saç kıranı olarak bilinen, insanların saçlarında kel bölgelerin oluşmasıyla belirti gösteren hastalık; lavanta yağı ile tedavi edilebilmektedir.

Lavanta yağı ayrıca antiseptik özelliği sayesinde saçlarda oluşan bitleri ve onların yumurtalarını öldürmektedir.

LAVANTA YAĞI SAÇ UZATIR MI?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi lavanta yağının saç üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bunlardan biri de lavanta yağının saçları uzatmasıdır. Bu bağlamda lavanta yağı, saç derisinde bulunan küçük kan damarlarını çalıştırarak yeni saç folikülleri üretmeye yardımcı olmaktadır.

Bu sayede yeni saçların oluşumu artar. Bunun yanında saç köklerini besleyerek saç uzamasına da yardımcı olmaktadır.

SAÇLARI GÜRLEŞTİRMEK İÇİN LAVANTA YAĞI KULLANIMI

Lavanta yağının saç üzerindeki etkilerinden biri de saçları gürleştirme özelliğidir. Bu bağlamda saçları gürleştirmek için lavanta yağının belirli bir kullanımı bulunmaktadır. Öncelikle küçük bir kase içerisine 1 tatlı kaşı lavanta yağı ile 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı koyun.

Bunun ardından saçınıza bu karışımı saçınıza masaj yaparak uygulayın. Ardından saçlarınızı sarıp gece boyunca bekletin. Sabah olduğu zaman da saçlarınızı şampuanla ile yıkayın. Bu işlemi düzenli bir şekilde yaptığınızda saçlarınızın gürleştiğini göreceksiniz.

LAVANTA YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Lavanta yağının kullanımı oldukça basittir. Fakat diğer yağlarla birlikte saça uygulanması önerilmektedir. Bu bağlamda argan, üzüm çekirdeği, Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlarla birlikte kullanıldığında oldukça etkili olacaktır.

Bu karışımları gece yatmadan önce saç diplerine masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ardından sabah kalktığınızda saçınızı şampuanla yıkamanız gerekmektedir.

LAVANTA YAĞI SAÇTA NE KADAR BEKLETİLMELİ?

Lavanta yağının kullanımından yukarıda bahsetmiştik. Lavanta yağını yaklaşık 10 ila 15 dakika saçınıza parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayınız. Bu işlemin ardından lavanta yağını saçınızda ortalama 30 dakika kafanızda bekletmelisiniz.

Bu işlem genellikle gece yatmadan önce uygulanmaktadır. Bu bağlamda sabaha kadar saçınızı sarıp bekleyebilirsiniz veya gün içinde hızlıca saçınıza uygulayıp 30 dakika kadar bekletebilirsiniz.