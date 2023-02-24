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Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:17 Son Güncelleme: 24.2.2023 10:17

Mor Lahana Faydaları Nelerdir? Mor Lahana Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Mucizevi bir besin olan mor lahananın faydaları saymakla bitmiyor. Sağlığımıza oldukça faydalı olan mor lahananın kalp sağlığına faydaları başta olmak üzere birçok faydası var. Vücut direncini arttırdığı bilinen süper besin mor lahana (kırmızı lahana) uzmanlar tarafından da öneriliyor. Mucize besin mor lahanayı günde bir tabak yememiz gerektiğini söyleyen uzmanlar özellikle mor lahananın c vitamini deposu olduğunu dile getiriyorlar. Peki şifa dağıtan besinlerden olan mor lahananın faydaları nelerdir? Mor lahana (kırmızı lahana) kalp krizi riskini nasıl azaltır? Mucize besin mor lahana nasıl tüketilmelidir? Mor lahananın içerisinde hangi maddeler bulunur? İşte şifa deposu mor lahana hakkında bilmenizde fayda olan bilgiler...

Mor lahana kalp krizi riskini azaltıyor çünkü... Mucize besin mor lahana faydaları ile şaşırtıyor!

Güçlü antioksidan yapısı sayesinde hücresel hasara karşı vücudu korur. Mor lahana, C vitamini , antosiyaninler, karotenoidler, kaemprefol gibi flavonoid antioksidanları bünyesinde barındırır. Bu bileşenler vücudumuz için son derece faydalıdırlar.

Mor lahana kalp krizi riskini azaltıyor çünkü... Mucize besin mor lahana faydaları ile şaşırtıyor!

Mor lahananın içinde sülfür bileşeni bulunur. Bu bileşen akne ve sivilcelerle mücadele eder. Vücuttaki iltihapla mücadele eder. Bunun için yiyebilir ya da cilde yansıyan iltihap var ise direkt olarak cilde de uygulanabilir.

Mor lahana kalp krizi riskini azaltıyor çünkü... Mucize besin mor lahana faydaları ile şaşırtıyor!

Kalp krizi riskini azaltır. Buna etki eden şey ise lahanaya mor rengini veren flavonoid antioksidanlar olan antosiyanin içeriğidir. Düzenli olarak antosiyanin içeren gıdalar tüketmek, kalp krizi riskini %11-32 oranında azaltabilir.

Mor lahana kalp krizi riskini azaltıyor çünkü... Mucize besin mor lahana faydaları ile şaşırtıyor!

Damar sağlığını korumaya da yardımcı olur. Düzenli tüketimi kan akışının kolaylaşmasına yardımcı olur.

Mor lahana kalp krizi riskini azaltıyor çünkü... Mucize besin mor lahana faydaları ile şaşırtıyor!

Baş ağrısına birebirdir. Mor lahananın yaprağıyla başınıza kompres yaparak ağrıdan kurtulabilirsiniz.

Mor lahana kalp krizi riskini azaltıyor çünkü... Mucize besin mor lahana faydaları ile şaşırtıyor!
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Mor Lahana Faydaları Nelerdir? Mor Lahana Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?
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