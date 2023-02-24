Siirt Fıstığının Faydaları Nelerdir? Siirt Fıstığı Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Siirt fıstığı zengin besin değerleri ile bilinir. Proteinler, amino asitler, yağlar ve diyet lifi gibi insan sağlığı için gereken tüm besin ögelerine sahip kuruyemişten biridir. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir, çinko, bakır ve sodyum gibi mineraller bulunur. Ayrıca unutkanlığa karşı savaşmakta yardımcı B vitamini, göz sağlığını koruyan A vitamini, kansızlığı engelleyen ve enerji veren C vitamini, daha güzel bir cilde sahip olmayı sağlayan E vitamini ve kanama bozuklukları ile savaşmaya yardımcı K vitamini ile doludur. Kolin ve betain gibi diğer faydalı vitaminleri de sunar. Siirt fıstığı, fındık ve ceviz gibi diğer kuruyemişlere kıyasla kalorisi ve yağ oranı oldukça düşüktür.
Anti-enflamatuar etkileri gösteren A ve E vitamini sayesinde Siirt fıstığı, kanseri önlemeye yardımcı olur. Vücutta sürekli tekrar eden enfeksiyonların zamanla kansere dönüşme riski vardır.
Baştan önlem almak için her gün bir avuç Siirt fıstığı yemek faydalıdır. Bu fıstıkta bulunan B6 vitamini, sinir sistemi sağlığını destekler, aynı zamanda bağışıklığın güç kazanmasını sağlar.
Siirt fıstığının besin değerleri: enerji 567, karbonhidrat 27.17 g, protein 20.16 g, yağ 45.32 g, lif 10.6 g, kalsiyum 105 mg, demir 3.92 mg, magnezyum 121 mg, manganez 1.2 mg fosfor 490 mg, potasyum 1025 mg, sodyum 1 mg, çinko 2.2 mg, bakır 1.3 mg'dır.
Sağlıklı bir beden için gerekli olan birçok besin değerleri ile dolu olan Siirt fıstığı içinde çeşitli vitaminler vardır. Bunlar arasında, A, B6, C, D, E ve K vitaminleri bulunur.
Siirt fıstığı, yüksek lif oranı ile dikkat çeker. Sindirim sisteminin dengeli çalışması için gereken faydayı sağlar. Vitamin ve mineral oranı yüksektir ancak kalorisi o kadar yüksek değildir. 567 kalorisi ve az yağlı olmasından dolayı kilo yapmayan bir fıstık çeşididir.
Zayıflarken zinde kalmak isteyenler için ideal bir atıştırmalıktır. Düşük kalori değerleri ve yüksek proteinleri ile kaslardan değil yağlardan kilo verdirir. Doymuş yağ oranı düşüktür ve yüksek doymamış yağlara sahiptir.
Aşırıya kaçmadan tüketildiğinde kilo aldırmayan bir besindir. Aksine diyet yapanlar için ideal bir ara öğün olabilir.
Kaliteli bir Siirt fıstığının en önemli özelliği ebat olarak büyük ve dolgun olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı Antep fıstığından ayrılır. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise, Siirt fıstığının renginin diğerlerine göre daha açık tonlarda olmasıdır.