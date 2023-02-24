Siirt Fıstığının Faydaları Nelerdir? Siirt Fıstığı Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Siirt fıstığı zengin besin değerleri ile bilinir. Proteinler, amino asitler, yağlar ve diyet lifi gibi insan sağlığı için gereken tüm besin ögelerine sahip kuruyemişten biridir. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir, çinko, bakır ve sodyum gibi mineraller bulunur. Ayrıca unutkanlığa karşı savaşmakta yardımcı B vitamini, göz sağlığını koruyan A vitamini, kansızlığı engelleyen ve enerji veren C vitamini, daha güzel bir cilde sahip olmayı sağlayan E vitamini ve kanama bozuklukları ile savaşmaya yardımcı K vitamini ile doludur. Kolin ve betain gibi diğer faydalı vitaminleri de sunar. Siirt fıstığı, fındık ve ceviz gibi diğer kuruyemişlere kıyasla kalorisi ve yağ oranı oldukça düşüktür.

Siirt Fıstığı Ne İşe Yarar?

Anti-enflamatuar etkileri gösteren A ve E vitamini sayesinde Siirt fıstığı, kanseri önlemeye yardımcı olur. Vücutta sürekli tekrar eden enfeksiyonların zamanla kansere dönüşme riski vardır.

Baştan önlem almak için her gün bir avuç Siirt fıstığı yemek faydalıdır. Bu fıstıkta bulunan B6 vitamini, sinir sistemi sağlığını destekler, aynı zamanda bağışıklığın güç kazanmasını sağlar.

Siirt Fıstığının Faydaları Nelerdir?

Siirt fıstığının kabukları bile birer antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, hücresel metabolizma hareketleri sonucu meydana gelen serbest radikalleri nötralize etmekte başarılıdır. Toksik maddeler vücuttan atılmadığında, kanser ve kalp hastalığı riskini artırabilir. Bu nedenle, doğal bir antioksidan olan Siirt fıstığı tüketilmelidir.

Kalp hastaları için hazırlanan öğünlere Siirt fıstığı mutlaka dahil edilmelidir. Çünkü LDL (kötü) kolesterol seviyelerini indirmekte etkilidir. Bu kuruyemişteki antioksidanlar, fitosteroller ve doymamış yağ asitleri kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini önler. Siirt fıstığında I-arginin isimli güçlü bir amino asit vardır. Proteinlerin parçalanması sonucu oluşan bu madde, arterlerin sertleşmesini ve kan pıhtılarının meydana gelmesini önlemeye çalışır.

Bu kuruyemişin mucizevi özelliklerinden biri de, kuru ciltleri nemlendirmesidir. İçinde cilde faydalı olan birçok yağ asitleri vardır.

Erkeklerin en büyük problemlerinden biri olan iktidarsızlığa karşı etkilidir. Siirt fıstığını düzenli olarak tüketmek erkeklerin erektil fonksiyonlarını %50 oranında geliştirmektedir.

Göz sağlığına iyi gelen karotenoid antioksidanlardan ikisi lutein ve zeaksantindir. Bu antioksidan maddeler, yaşlılığa bağlı olarak gelişen hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya çalışır.

Etken kan yapıcı minerallerden biri olan demire ve onun vücut tarafından daha iyi işlenmesini sağlayan bakıra sahiptir. Bu, anemi gibi durumlarla mücadeleye yardımcı olabilir.

Siirt Fıstığı Besin Değerleri Nelerdir?

Siirt fıstığının besin değerleri: enerji 567, karbonhidrat 27.17 g, protein 20.16 g, yağ 45.32 g, lif 10.6 g, kalsiyum 105 mg, demir 3.92 mg, magnezyum 121 mg, manganez 1.2 mg fosfor 490 mg, potasyum 1025 mg, sodyum 1 mg, çinko 2.2 mg, bakır 1.3 mg'dır.

Siirt Fıstığında Hangi Vitaminler Var?

Sağlıklı bir beden için gerekli olan birçok besin değerleri ile dolu olan Siirt fıstığı içinde çeşitli vitaminler vardır. Bunlar arasında, A, B6, C, D, E ve K vitaminleri bulunur.

Siirt Fıstığı Kalorisi Ne Kadar?

Siirt fıstığı, yüksek lif oranı ile dikkat çeker. Sindirim sisteminin dengeli çalışması için gereken faydayı sağlar. Vitamin ve mineral oranı yüksektir ancak kalorisi o kadar yüksek değildir. 567 kalorisi ve az yağlı olmasından dolayı kilo yapmayan bir fıstık çeşididir.

Siirt Fıstığı Kilo Yapar mı?

Zayıflarken zinde kalmak isteyenler için ideal bir atıştırmalıktır. Düşük kalori değerleri ve yüksek proteinleri ile kaslardan değil yağlardan kilo verdirir. Doymuş yağ oranı düşüktür ve yüksek doymamış yağlara sahiptir.

Aşırıya kaçmadan tüketildiğinde kilo aldırmayan bir besindir. Aksine diyet yapanlar için ideal bir ara öğün olabilir.

Siirt Fıstığının İyisi Nasıl Anlaşılır?

Kaliteli bir Siirt fıstığının en önemli özelliği ebat olarak büyük ve dolgun olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı Antep fıstığından ayrılır. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise, Siirt fıstığının renginin diğerlerine göre daha açık tonlarda olmasıdır.