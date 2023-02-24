Yaz mevsimlerinde tüketilen ya da kurutularak yenilen üzüm aynı zaman da pekmez olarak kullanılır. Tam bir şifa deposu olan üzümün çekirdeğinin yağı da alternatif tıbbın kullanımlarında sıkça yer alır. Özellikle son dönemlerde popüler bir şekilde bakım yağı olarak kullanılan üzüm çekirdeği yağı ile ilgili merak edilen her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Üzüm çekirdeği yağı en çok bakım yağı olarak kullanılır. Cilt için önemli bir takviye olarak tercih edilir. Üzüm meyvesi antioksidan oranı yüksek bir meyve olduğu için bu antioksidan çekirdeğinde de bulunur.

Üzüm çekirdeği yağı omega yağ asitlerini de barındırır.

Yaşlanma karşıtı doğal bir yağdır.

Düzenli kullanım ile cilt tonundaki renk eşitsizliğini dengeler.

Saç bakımında kullanıldığında kepeklenmenin önüne geçer, saç derisini besler.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI NE İŞE YARAR?

Kolesterol sorunu olan kişiler üzüm çekirdeği yağı ile kolesterolünü düşürebilir.

Sivilce oluşumunda ve izlerinin iyileşmesinde kullanılabilir.

Kan dolaşımını düzenler ve arttırır.

Saçtaki dökülmeyi engelleyici özelliğe sahiptir.

Cildin sıkılaşmasını sağlarken temizlemeye de yardımcı olur.

Kas ağrılarına iyi gelir, yatıştırıcı etkisi vardır.

Cilt sıkılaşması ve selilüt için kullanılır.

Cildin toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Üzüm çekirdeği yağı iki farklı şekilde kullanılır. Kişiler ister besin isterse direkt olarak üzüm çekirdeği yağını ciltlerine sürerek kullanabilirler.

Besin olarak üzüm çekirdeği yağını kullanmak isteyenler, satın alımı yaparken ürün üzerinde besin olarak tüketime uygundur yazısının olmasına dikkat etmelidir. Aksi halde tüketimi zarar verebilir.

Üzüm çekirdeği yağını besin olarak içeceklerinize katıp kullanabilirsiniz. Bir bardak su içerisine 3-4 damla üzüm çekirdeği yağı damlatarak günde bir kez tüketmeniz sindirim sisteminiz için fayda sağlayacaktır.

Direkt olarak cilt üzerinde kullanacaksanız, etki etmesini istediğiniz alana birkaç damla üzüm çekirdeği yağı sürmeli, ardından da masaj yaparak ovalamalısınız.

Saç bakımında üzüm çekirdeği yağı kullanmak isterseniz saç uçlarınıza yağı sürebilirsiniz. Sürdükten sonra yarım saat bekleyip saç uçlarınızı yıkamalısınız. Bunun yanı sıra saç dökülmesi ya da kepeklenme gibi saç sorunlarınız var ise üzüm çekirdeği yağı ile saç diplerinize masaj yapmalısınız. 30 dakika bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Üzüm çekirdeği yağının cilde faydaları saymakla bitmez. İşte üzüm çekirdeği yağı kullanımın cilde faydaları: