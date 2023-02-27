Depremzede bu travmaları zamanla aşacak: Tetikte olma, öfkelenme, uykusuzluk, kabuslar

DEPREM RUHSAL AÇIDAN EN ÇOK KİMLERİ ETKİLEDİ?

En çok afeti bizzat yaşayanları, yaralananları, evleri belli ölçüde hasar görmüş olup enkazdan çıkanları, yakınları vefat eden kişileri.

PSİKOLOJİK OLARAK HANGİ BELİRTİLER GÖZLEMLENİYOR?

Stres tepkileri dediğimiz, aşırı uyarılmışlık, her an tetikte olma, sürekli kötü olay olacak gibi ruh hali, sinirlilik, öfkelenme, uykusuzluk, kabuslar, iştah sorunları, bedensel belirtiler, baş ağrıları, dönmeleri, denge sorunları bildirilebiliyor.

PSİKOLOJİK SORUNLAR NASIL GEÇEBİLİR?

Travma olayı takiben birkaç hafta içinde kendiliğinden azalma eğiliminde oluyor. Beynimiz kendi kendine iyileşebiliyor. İlk dönemde psikoterapi ya da ilaç pek önermiyoruz.

PSİKOLOJİK DESTEK NE ZAMAN ALINMALI?

Kişi günlük hayata dönmesi zaman geçse de söz konusu değilse, işine odaklanma gibi temel yaşamsal faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyorsa yardım almalı.

DEPREMZEDEYE NE GİBİ BİR TUTUM SERGİLENMELİ?

Depremi yaşayanlara bir şeyler dikte edilmemeli, şuraya git açılırsın, şunu yapsan iyi gelir denmemeli. 'Her şey yoluna girecek, düzelecek' ya da 'Senin halin iyi, ne durumlar var' yaklaşımı sağlıklı değil. Karşılığı yok, olumsuz etki de yapabilir.

KAYIP SÖYLENMELİ Mİ?

Üzücü ve acı olmakla birlikte gerçeği ifade etmek gerekir.

ÇOCUKLAR İÇİN NE GİBİ BİR YAKLAŞIM BENİMSENMELİ?

Öğretmenlerimiz tecrübeli. Velilerimiz de çocuğun normalleşmesine izin vermeli, gereğinden fazla ilgiye boğulmaması lazım.

ENKAZ GÖRÜNTÜLERİNİ SÜREKLİ İZLEMEK OLUMSUZ ETKİLER Mİ?

Sabahtan akşama kadar zorlu yaşam görüntülerinin izlenmesi iyi değil.

TRAVMAYI AŞMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Afetten önce nelerle ilgileniyorsanız onlara odaklanmak uygun olabilir.