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Çörek Otu Faydaları Nelerdir?

Çörek otu kullanımı kullanımı özellikle bağışıklık sistemini güçlendirir. Çörek otunun antioksidan özelliği de söz konusudur. İltihap oluşumunu engelleyici etkisi vardır. Çörek otunun içerisinde iltihap önleyici madde eklem iltihabı için oldukça yararlıdır. Çörek otunun faydaları arasında meme kanseri ve prostat yavaşlatıcı etkisi de vardır. Karaciperi koruması çörek otunun önde gelen faydaları arasında gösterilmektedir, uzun yıllar önce hayvanlar üzerinde yapılan bir deneyle birlikte çörek otunun karaciğer kanserine karşı koruyucu özellikleri tespit edilmiştir. Çörek otunun faydaları arasında kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi vardır, insilün salgılamasını sağlayan pankreasta beta hücrelerini harekete geçirdiği gözlemlenmiştir.

Avrupa'da yapılan bir araştırmayla çörek otunun özellikle çocuklarda görülen alerjij rahatsızlıklarda kullanılacağı da gözlemlenmiştir. Bu araştırmada bronşitli astım alerjik astım, bahar nezlesi rahatsızlarına yönelik yapılan çalışmada çörek otunun ciddi oranda fayda sağladığı belirtilmiştir. Mide konusunda da çörek otunun faydaları söz konusudur. Mide zarını tahriş eden etkenlere karşı çörek otu, mide zarını korur. Nefes darlığına karşı da etkili olan çörek otu, nefes borusu adalesini genişletmeye etkisinden dolayı nefes darlığı problemine karşı da yarar sağlamaktadır.

Çörek otunun en önemli faydaları arasında kalp sağlığını korucu etkisi bulunmaktadır. Çörek otu içerisinde bulunan timokinonun kalp rahatsızlıklarına yol açan homosistein oranını düşürdüğü belirtilmektedir.

Metobolizmadaki homosistein düzeyi, besinlerle alınan folik asit B6 ve B12 vitaminlerinin etkisine bağlı olarak düzenlenir. Homosistein seviyesi yüksek olan kişilere folik asit, B6 ve B12 vitaminlerinin kullanımı öneriliyor. Deneysel çalışmalar çörek otu tohumları ve uçucu yağın homosistein üzerindeki etkisinin folik asitten daha fazla olduğunu göstermiştir.