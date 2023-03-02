Kuşburnu Çayı Faydaları Nelerdir? Kuşburnu Çayının Faydaları Ne İşe Yarar, Nasıl Tüketilir?

Doğal tedavi yöntemlerinde kullanılan kuşburnu bitkisi bağışıklığı desteklemeye katkı sağlayan C vitamine sahiptir. Bu yüzden özellikle sonbahar ve kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı vücuda direnç kazandırır. Mide hastalıkları için de kullanılması önerilen kuşburnu bitkisi aynı zamanda kilo vermek isteyenler için de tercih edilir. En çok tüketilen hali çaydır. Demleme yöntemi ile hazırlanan kuşburnu çayı grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda sık sık içilebilir. Mayhoş bir tada sahip olan kuşburnu çayı tüketiminde nelere dikkat edilmeli? Kuşburnu çayı nasıl demlenmeli sorularının cevabını sizler için hazırladık.

KUŞBURNU ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Kuşburnu çayının faydaları şu şekildedir:

C Vitamini yönünden zengin olan kuşburnu kış hastalıklarına karşı bağışıklığı korur.

İçeriğinde demir, likopen, magnezyum ve A, K, B, E vitaminleri yer alır.

Gözlere iyi gelir.

Kansızlığın azalmasına fayda sağlar.

Kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir.

Cildin güzelleşmesi için kullanılır.

Kabızlığı iyileştirir.

Kötü kolesterolü düşürmede yardımcı olur.

Eklem ağrılarına iyi gelir.

Vücutta enfeksiyon oluşmasını önler.

Antioksidan oranı yüksek olduğu için hücre yenilemesine iyi gelir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Enerji verir.

Kalbe iyi gelir.

Stres ve kaygıyı azaltır.

Doğal bir ağrı kesicidir.

Böbrek taşı düşmesine yardımcı olur.

Zihinsel fonksiyonların güçlenmesi için faydalıdır.

Akne ve egzama gibi cilt hastalıklarında iyileşme sağlar.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kuşburnu çay yapımı oldukça basit ve pratiktir. Ancak kuşburnu keskin mayhoş bir tada sahiptir. Bu yüzden kuşburnu çayı yaparken kullanılan miktar çok önemlidir. Kuşburnu çayı yapmak için ilk adımda kuşburnu iyice yıkanmalıdır. Ardından 1 su bardağına iki ya da 3 çay kaşığı ölçeği ile kuşburnu eklenmelidir. Bunlar 10 dakika kaynatıldıktan sonra demlenmesi için bekletilir. Kuşburnu çayı demleme işlemi tamamlandıktan sonra tüketilir.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kuşburnu çayı hem kuru hem de taze kuşburnu ile demlenebilir. Kuru kuşburnu yaz dönemlerinde toplanır ve kış dönemlerinde kullanılmak üzere güneşte ya da fırınlama yöntemi ile kurutularak paketlenir. Kuru kuşburnu ile yapılacak kuşburnu çayında 2.5 su bardağı içine 2 yemek kaşığı kuşburnu eklemeniz yeterlidir. Daha fazla kuşburnu eklediğinizde bu çaya acı bir mayhoşluk katar. Bu da çayın içilmesini zorlaştırabilir. Bu malzemeleri 5 dakika kaynatıp demlemeye bırakmalısınız. 10 dakika sonra kurutulmuş kuşburnu çayı tüketime hazırdır.

Kuşburnu çayı demleme işleminde taze kuşburnu kullanmak isteyenler ise kaynatma işlemini 10 dakikaya çıkarmalıdır. 10 dakika kaynayan kuşburnu ve su 15 dakika da bekletildikten sonra içmeye hazır hale gelir. Kuşburnu çayının günlük tüketim için önerilen fincan sayısı ikidir.

KUŞBURNU ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kuşburnu çayının düzenli tüketilmesinin vücutta bulunan fazla su ve tuzdan kurtulmayı sağladığı bilinmektedir. Bu da kişilerin zayıflamasına yardımcı olur. Ancak kuşburnu çayı tek başına zayıflatma özelliği olan bir bitki olmadığı için zayıflama dönemlerinde beslenme oranı ve düzenine de dikkat edilmelidir. İçeriğindeki C vitamini ve antioksidan ile sindirim sistemini düzenleyen ve daha iyi çalışmasını sağlayan kuşburnu çayından gün içinde 2 fincandan fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz. Zayıflamaya olan etkisinden dolayı çok tüketildiği takdirde kuşburnu mide de yanma, ishal, kusma, mide asidi gibi sorunlara yol açabilir.

KUŞBURNU ÇAYININ OLASI YAN ETKİLERİ

Kuşburnu çayının pek çok yan etkisi fazla C vitamini tüketiminden kaynaklanacaktır ki bu da ancak günde 100 gram gibi mümkün olmayan miktarda bir meyve tüketiminizle olabilir.

Fazla C vitamini tüketiminin sonucunda oluşabilecek yan etkiler; baş ağrısı, baş dönmesi, mide krampları, mide ekşimesi, bulantı.

Yine de hamile veya bebek emziriyorsanız herhangi bir çalışma ile etkileri kanıtlanmadığından kuşburnu çayı tüketiminizi sınırlandırınız.

Yüksek miktarda C vitamini tüketimi böbrek taşına sebep olabilir. Böbrek taşı hastalığı bulunan kişiler C vitamini içeriği bakımından zengin bu meyveyi tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdırlar.

İçerdiği C vitamini nedeniyle kuşburnu çayı nedeniyle östrojenle etkileşime girebilir.

KUŞBURNU BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR MI?

Ülkemizde her mevsim yetişebilen kuşburnu, kabızlık şikayeti çekenler için doğal bir şifa kaynağı niteliğindedir. Birçok hastalığa fayda sağlayan kuşburnunun içeriğindeki pektin, laktasif etkiye gösterir. Yani bağırsakların fazla çalışmasından ötürü ortaya çıkacak ishal benzeri etki oluşturmasına sebep olur. Bu sayede düzenli tüketildiğinde kabızlığı giderir ve sindirimi kolaylaştırır. Bağırsak parazitlerini düşmesini sağlar.