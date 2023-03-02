Muz Faydaları – Muzun Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

En çok tüketilen meyveler arasında yer alan muzun faydası oldukça fazladır. Önceden kilo yaptırdığı için uzak durulan muzun faydaları saymakla bitmiyor. Vatandaşlar hem sağlıklı hem kilo verdiren muzun faydalarını öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında muz meyvesinin faydalarına erişebilirsiniz. İşte muzun faydaları…

MUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Muz sindirime yararlıdır. Sindirim bozukluklarını düzeltir. Lif açısından oldukça zengindir ve kabızlığa iyi gelir.

Potasyum açısından zengin olan muz, böbrekler için de faydalıdır.

Muz, kalp sağlığı için oldukça önemlidir. Kan basıncını dengeler ve kalp kaslarını güçlendirir.

Triptofan proteinini serotonine çevirir; serotonin ise mutlu hissetmeyi sağlar. Bu nedenle depresyon, stres ve yorgunluğa çözüm olabilir.

B6 vitamini içeren muz, şeker düzeyini düzenler böylelikle regl öncesi sendromu yaşayan bir kadının ruh hâlini iyileştirmeye yardımcı olur.

Yüksek potasyum ve düşük tuz içeren muz, tansiyona iyi gelir.

Saçları güçlendirir, kırılmasını önler.

Tok tutucu özelliği olan muz, sık sık yemek yemeyi azaltır.

Enerji verir.

Cilt rahatsızlıklarını gidermede yardımcıdır. Siyah noktaları ve akneleri azaltır.

Muz kansere yakalanma riskini azaltır.

A, C ve E vitaminlerini içerdiği için göz sağlığına faydalıdır.

Muz kalsiyum içerir; böylelikle kemikleri güçlendirmede yardımcıdır.

Kas ağrılarına ve kramplarına iyi gelir.

Mideyi korur ve reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Muz böbrek kanseri riskini azaltır.

MUZ KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan özelliğiyle vücudu temizler.

Sivilcelere iyi gelir. Muz kabuğuyla yüzünüzü 5 dakika boyunca masaj yaparak ovmak sivilceleri söndürmeye yardımcı olur. Doğal antibiyotiktir.

Muz kabuğu cildi nemli tutar. Cildi pürüzsüzleştirerek sağlıklı bir görüntü oluşturur.

Eğer muz kabuğunu başınızın ağrıyan kısmına koyup bekletirseniz, ağrınızı azaltır.

Sivrisinek veya böcek ısırıklarına iyi gelir. Isırıkların üzerinde bekletilmelidir.

Göz kapaklarınıza koyup bekletirseniz gözlerinizi zararlı ışınlardan korur ve göz sağlığınızı iyi yönde etkiler.

MUZ NE ZAMAN TÜKETİLMELİDİR?

Ortalama boyuttaki 1 adet muzda 110 kalori vardır. Muzun ideal olgunluğu kişiden kişiye değişir. Her olgunluk döneminde besleyici özellikleri farklıdır. Muz olgunlaştıkça tatlılaşır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre muzun üzerinde lekeler oluşmaya başladığında kötü huylu hücrelerle savaşabilen bir madde üretmeye başlar. Olgunlaşmış muz, yeşil muza göre kanserle daha fazla savaşmaktadır. Bağışıklık sistemini daha çok güçlendirir. Ayrıca muz soyulduğu an tüketilmelidir. Aksi takdirde çok çabuk bozulur.