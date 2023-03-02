Omega 3 Faydaları – Omega 3 Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Omega 3 yağ asidini insan vücudu üretemez ve dışarıdan besinler ya da takviyeler yoluyla alması gerekir. Omega 3 en çok balık grubunda yer bulunur. Doğal yollarla Omega 3 almak isteyen kişilere haftada 2 defa yağlı balık yemesi önerilir. Omega 3 başta beyin sağlığı olmak üzere pek çok vücut işlevinin iyileştirilmesinde görev almaktadır. Ayrıca ruhsal rahatsızlıklar için de iyi gelmektedir.

OMEGA 3 NEDİR?

Omega 3 ( alfa linoleik asit ) herkes için çok faydalı olan bir doymamış yağ asididir. Omega 3 insan vücudunda üretilemez, bu sebeple dışarıdan alınması gereken bir yağ asididir. Omega 3, bademde, fındıkta, keten tohumunda, somon balığında bulunur. Omega 3, buralardan alınmazsa eğer kapsül olarak da alınabilmektedir. Omega 3 ihtiyacı anne karnında başlar ve yaşlılık dönemi de dahil her evrede bu ihtiyaç görülmektedir.

OMEGA 3 FAYDALARI

Omega 3 besinlerden ya da kapsül olarak alınması fark etmeksizin insanlar için oldukça faydalı bir doymamış bir yağ asididir. Omega 3'ün faydaları ise şunlardır:

Omega 3 depresyon ve kaygı bozukluklarına önlemeye ve tedavi etmeye yardımcıdır. Düzenli olarak tüketilen Omega 3 kişilerde depresyona daha az girilmesine yardımcı olur.

Yeterince alınan Omega 3 insanlarda görme bozukluklarının azalmasına ve körlüğe neden olan makula dejenerasyonu riskini de azaltmaktadır.

Hamilelik sırasında yetince Omega 3 almak bebeğin zekasını, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkiler. Davranışsal problemlerin ve gelişimsel gecikmelerin ve otizmin riskini de azaltmaktadır.

Omega 3'ler trigliseritlerin azalmasını sağlar ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. İyi kolesterol seviyesini yükseltmesine yardımcı olur ve insülin direncini azaltır.

Omega 3 zararlı kan pıhtılarını ve damarlarda sertliğe neden olan plak oluşumunu önler.

Omega 3 kullanımı çocuklarda hiperaktivite bozukluğu belirtilerini azaltır. Dikkatleri arttırır, saldırganlık azalır.

Omega 3 yağ asitleri iltihapları ve kronik enflamasyonu azaltır.

Hayatın ilk yıllarında yeterli miktarda omega 3 alınması otoimmün hastalıklar açısından koruyucu olmaktadır.

Omega 3'lerin yeterli miktarda alınması şizofreni ve bipolar bozukluklar gibi ruhsal sorunları bulunan kişilerin duygu dalgalanmalarını azaltabilir.

Omega 3 alınımı yaşa bağlı olarak bunamanın ve Alzheimer hastalığının önlenmesinde etkilidir.

Fazla Omega 3 tüketen insanların kolon kanserine yakalanma riski az tüketen insanlara göre daha azdır.

Omega 3'ün prostat kanseri ve meme kanseri hücrelerinin büyümelerini yavaşlatmaktadır ve hatta küçülmelerini de sağlayabilmektedir.

Çocuk ve genç yetişkinlerde düzenli Omega 3 tüketimi astım riskini azaltmaktadır.

Omega 3 tüketimi obez insanlarda karaciğer yağlanmasını azaltmaktadır.

Omega 3 tüketimi kalsiyum miktarını arttırır ve kemik erimesi riskini azaltmaktadır.

Kadınların hayatlarını oldukça güçleştiren durumlardan birisi olan regl ağrısının şiddeti Omega 3 ile azaltılabilmektedir.

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda uyku süresini ve kalitesini arttırmaktadır.

Yeterli miktarda alınmış olan Omega 3 cilt sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir.

OMEGA 3 İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Omega 3 içermekte olan besinler şunlardır:

Balık grubu: Somon ve ton balığı başlıca olmak üzere, ringa, uskumru, morina sardalye gibi çeşitler.

Ceviz

Chia tohumu

Kenevir tohumu

Semizotu

Ispanak

Lahana

İstiridye

Soya fasulyesi

Yumurta

OMEGA 3 KİLO ALDIRIR MI?

Omega 3 kullanmak isteyen insanların en merak ettikleri sorulardan birisi ise 'Omega 3 kilo aldırır mı?' dır. Eğer günde 1 çay kaşığı Omega 3 içecek iseniz, bu Omega 3'ün kalorisi 45'dir. Düzenli egzersiz ve iyi beslenme ile desteklediğiniz sürece Omega 3 kilonuzda bir fark yaratmayacaktır.

OMEGA 3 KİMLER KULLANAMAZ?

Hamile olanlar, emzirenler ve tip 2 şeker hastalığı bulunan kişiler bir uzmana danışmadan Omega 3 kullanmamalıdırlar. Ayrıca balığa alerjisi olanlar da bu konuda dikkatli olmalıdırlar.

OMEGA 3 NASIL KULLANILIR?

Omega 3 genellikle balık yağı olarak satılmaktadır. Ve yaygın olarak kullanılan besin takviyelerinden bir tanesidir. Balık yağı ya da Omega 3, kapsül çiğneme tableti, hap gibi şekillerde piyasada bulunmaktadır. Ayrıca çocuklar için eğlenceli çiğnenebilir jeller halinde de üretilmektedir. Bunlardan hangisini hangi miktarda kullanmanız gerektiğini hekiminize danışabilirsiniz. Özellikle belirtilmediyse Omega 3'ün kullanımı için belirli bir zaman aralığı bulunmamaktadır. Fakat mideyi rahatsız etmemesi için genellikle yemeklerden sonra bol su ile alınması tavsiye edilmektedir.