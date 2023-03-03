Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir? Böbrek Taşı Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Böbrek taşı; omurganın iki yanında bulunan ve kanı süzmekle görevli olan organ olan böbrekler içerisinde oluşan kristalize yapılardır. Böbrek taşları, en çok ağrı çektiren böbrek hastalıklarındandır. Bu nedenle böbrek taşları hakkında, genellikle belirtilerin kendinde olduğunu düşünen kişiler tarafından bazı soruların yanıtı aranır. Yanıtı aranan sorular arasında; böbrek taşı belirtileri ve nedenleri, böbrek taşı nasıl düşer, böbrek taşı neden olur, böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir gibi sorular yer almaktadır.

Böbrek Taşı Belirtileri

Böbrek taşları uzun süre belirti vermeden kalabilir ancak aniden başlayan sırt ve karın ağrısı böbrek taşının en büyük göstergeleri arasındadır. Taşlar idrar yoluna hareket ettiğinde bazı durumlarda belirti vermeden vücuttan atılabilir. Ancak daha büyük taşlar büyük taşlar böbrek, üreter, mesane ya da üretra içerisinde idrar birikimine yol açabilir. Böbrek taşının sıkça karşılaşılan belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Sırtta kaburga altında ağrı,

Alt karın bölgesinde ağrı,

İdrar yaparken yanma ve acı,

Mide bulantısı,

Kusma

İdrarın yapısında, renginde ve kokusunda değişiklik

İdrarda kan

Ateş

Üşüme

Böbrek Taşı Nedenleri

İnsanların hayatlarını devam ettirebilmesi ve vücut içerisinde bulunan doğal dengeyi sağlayabilmesi adına; vücudunda bulunan atık maddeleri uzaklaştırması gereklidir. Kanın içerisinde yer alan atık maddeler ise böbreklerden süzülerek idrarı oluşturur. Kanın içerisinde vücuttan atılması gereken pek çok madde bulunur. Bu maddelerin az miktarda sıvı içerisinde yoğunlaşması ile atıklar kristalize hala gelir. Bu kristaller de böbrek taşlarını oluşturur. Çoğunlukla bu maddeler idrarla birlikte atılır ve taş oluşumu gözlenmez. Ancak risk faktörlerinin varlığı ve yetersiz sıvı alımı ile böbrek taşlarının oluşumunu hızlandırır. Bir noktadan sonra ise bu taşlar büyüyüp idrar yolundan geçemeyecek büyüklüğe ulaşabilir. Bazı böbrek taşı oluşma nedenleri şu şekilde karşımıza çıkar:

Aile geçmişi,

Yüksek protein diyetlerinin uzun süre uygulanması,

Yetersiz sıvı alımı,

Obezite,

Yüksek tuz ve şeker tüketimi,

Bazı ilaçlar,

Zayıflamak için geçirilen mide ameliyatı,

Bağırsak için geçirilen ameliyatlar,

Bazı takviye edici ilaçlar (D vitaminleri, kalsiyum…)

Laksatiflerin yoğun kullanımı,

İdrar yolu enfeksiyonları,

Gut hastalığına sahip olmak,

Yetersiz fiziksel aktivite,

Metabolik sendromlar.

Böbrek Taşı Nasıl Düşer?

Böbrek taşının boyutuna göre taşın düşme şekli de değişmektedir. Çapı 5 mm'nin altındaki büyüklükteki taşlar kendiliğinden düşebilir. Bol su ve hareket taşların düşmesine yardımcı olmaktadır. Üreter kanallarını genişletici ilaçlar ile taşların düşürülmesi mümkündür. Çapı 5 mm'den büyük taşlar ise operasyon yolu ile düşürülmektedir.

Böbrek Taşı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Böbrek taşı ağrısı varlığında şu önerilen uygulanabilir:

Bol su tüketin, bol su tüketmek taşların dışarı atılmasına yardımcı olur.

Limon ile zeytinyağını karıştırıp içmek, böbrek taşlarının vücuttan atılmasına yardımcı olduğundan bu karışım da böbrek taşı ağrılarına iyi gelir.

Ayrık otu ve mısır püskülünün kaynatılarak içilmesi böbrek taşının düşmesine ve bu sayede de ağrıyı geçirmeye yardımcı olur.

Kiraz sapı çayının içilmesi de böbrek taşı ağrılarının azalmasına yardımcı olan uygulamalardan bir tanesidir.