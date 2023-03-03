Chia Tohumu Faydaları – Chia Tohumunun Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Salvia Hispanica, nane ailesinin bir üyesi olan bu şifa kaynağı besini Chia tohumlarının faydaları saymakla bitmez. Güney Amerika'da yetişen bir tür adaçayı olan Salvia hispanica bitkisi yani tüm dünyada bilinen adı ile chia bitkisi olarak bilinmektedir. Bu bitkinin tohumları hakkında çokça sorular bazı sorular bulunmaktadır. Bunlar chia tohumu ne işe yarar ve de chia tohumu aç karnına mı tüketilmeli gibi sorulardır. Bu şifa kaynağı olan bitkinin siyak küçük tohumları ise tohumları ise Chia tohumu olarak satılıyor ve kullanılıyordur. Günlük olarak 1-2 yemek kaşığı chia tohumu tüketmek gayet uygundur. Chia tohumunu marketlerde baharat satan yerlerde bulabilirsiniz. Bu bitkinin tohumunu aç karna tüketmek, gece geç saatlerde gelen acıkma hissini gidermeye yardımcı olmaktadır. Cilde, sağlığa ve daha birçok faydası bulunan chia tohumunu dengeli ve düzenli bir şekilde tüketirseniz bu faydaları görebilirsiniz. Chia tohumunun kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu konuya değineceğiz. Chia tohumu nasıl tüketilir? İşte detaylar.

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI

Salvia hispanica diğer adı ile chia bitkisi tohumlarının faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki yapılan araştırmalara göre cildin yaşlanma karşıtı belirtilerini azaltmaktadır. Ayrıca cildin genç ve parlak olmasına yardımcı oluyor.

•Sağlık dostu olan bu besinin 100 gramında 17 gram protein bulunmaktadır. Bu özelliği ile bir protein kaynağı olarak anılır.

•Lif bakımından zengin olan bu bitkinin tohumları zayıflamaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

•Yine liflerce zengin olması nedeniyle bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Düzenli kullanımda kabızlık, gaz gibi problemlerin giderilmesine destek oluyor.

•Şifa kaynağı olan chia tohumunun içeriğinde bolca bulunan Omega 3 asitleri sayesinde beyni korur ve kanserli hücrelerin oluşumu engellemeye yarar.

•Chia tohumu kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olmaktadır.

•Chia tohumu enerji verir.

•Tokluk hissi veriri. Bu şekilde kolay bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.

•Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

•Diyabet hastalığının oluşumunu önler. Ayrıca diyabet hastalarının rahatlıkla kullanabileceği bir besindir.

•Kalsiyum bakımından zengin olan chia kas gelişimine yardımcı olur.

•İçinde bol miktarda kalsiyum ve A vitamini bulunan bu tohum diş sağlığına da oldukça faydalıdır.

•İçeriğinde bulunan Omega 3 asitleri sayesinde hamile anne adaylarının anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.

Çörek otunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Sevilen baharat çörek otu yağının iyi geldiği rahatsızlıklar

CHİA TOHUMUNUN ZARARLARI

Şifa kaynağı olan bu besinin faydaları olduğu gibi zararları da vardır. Bunlardan ilki gereğinden fazla tüketildiğinde, aşırı lif alımından dolayı karın ağrısı, kabızlık, ishal, şişkinlik ve gaz gibi zararları olabilmektedir. Ayrıca ülser hastalarının bu besini kullanmadan önce doktora danışmaları gerekmektedir.

Aloe Vera Faydaları Nelerdir? Aloe Vera Çiçeği Ve Bitkisi Ne İşe Yarar, Yağı Nelerde Kullanılır?

CHİA TOHUMUNUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Çiçekli bir bitkinin tohumu olan bu şifa kaynağı chia'nın kalorisi; 10 gramı 49 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise; %33 protein, %13 protein, %54 yağ içermektedir.

CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Chia tohumunu tüketimi hakkında merak edilen birkaç soru mevcuttur. Bunlar Chia Tohumu yoğurtla nasıl tüketilir ve Chia Tohumu su ile nasıl tüketilir gibi sorular mevcuttur. Çiçekli bir bitkinin tohumu olan chia tohumu farklı şekilde tüketilmektedir. Bunlar sıvının içinde bekletme, öğütme ve çiğ halde tüketme olarak çeşitlere ayrılmaktadır. İlki bir sıvının içinde bekleterek tüketmektir. Bu yöntem en bilinen yöntemdir. Chia tohumunu bir sütün, Sütün, yoğurt ya da suyun içerisinde bekleterek tohumların şişmesini ve sıvıyı içine çekmesini beklemektir. Bu beklenen chia tohumları jel bir kıvam almaktadır, daha sonra lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise onu çiğ çiğ tüketmek. Mutfaklarınızda salatalarınızın, tatlılarınızın üzerine, yemeklerinizin içerisine serpiştirerek tüketebilirsiniz.