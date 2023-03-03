Civanperçemi Faydaları – Civanperçeminin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Civanperçemi, Türkiye'de yaygın olarak yetişen ancak pek de yoğun olarak tüketilmeyen civanperçeminin faydaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle kadınlar, civanperçemi adet söktürücü özelliği ile ilgili araştırma yapıyorlar. Konu ile ilgili Peki, civanperçemi faydaları nelerdir ve zayıflatır mı? İşte, mucize bitki, civanperçemi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve faydaları…

Civanperçemi (Achillea millefolium) küçük, normalde beyaz çiçekleri ve tüylü, tüy şeklinde yaprakları olan bir bitkidir. Burun kanaması bitkisi, yaşlı adamın biberi ve askeri bitki olarak da bilinir. Bitki, ayçiçeği, karahindiba, papatyalar ve kadife çiçeği ile aynı aileye aittir. Achillea, adında, iyileşmek için savaş yaralarına civanperçemi uygulayan efsanevi Truva Savaşı kahramanı Aşil'den geliyor. Achillea cinsi 100'den fazla türü içerir, ancak millefolium adı sadece civanperçemi ifade eder. Enfes bölünmüş yaprakları da dahil olmak üzere Latince "bin yaprak" anlamına gelir. Civanperçemi Avrupa ve Batı Asya'ya özgüdür, ancak dünyanın en ılık ve sıcak bölgelerinde yaygındır. Bitki son derece uyarlanabilir: deniz seviyesinden yüksek rakımlara, otlaklardan açık ormanlara kadar büyür

Civanperçemi yüzyıllardır halk ilaçları olarak kullanılmaktadır.

Sindirim sorunları

Yaralar, ısırıklar ve burun kanaması

iltihap

Bulaşıcı hastalıklar

Adet sorunları

Hemoroid

Su tutma ve yüksek tansiyon

Diyabet

Karaciğer hastalıkları

Bugün, ağız civanperçemi, İngiliz Bitkisel Farmakopesi ve Alman Komisyonu E tarafından ateş, soğuk algınlığı ve sindirim şikayetleri için onaylanmıştır. FDA ve kozmetik endüstrisi verilerine dayanarak, uzmanlar topikal civanperçemi de yaygın olarak kullanılan dozlarda güvenli olduğu sonucuna vardı.

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CİVANPERÇEMİ FAYDALARI

Antioksidanlar ve antienflamatuar bileşikler bakımından zengindir

Bulaşıcı mikropları ve parazitleri öldürebilir

Cilt sağlığını iyileştirebilir

Yara iyileşmesini teşvik edebilir

Sindirim sorunlarını iyileştirebilir

Krampları, multipl sklerozu ve anksiyeteyi düzenleyebilir

Karaciğer hasarını ve kalp hastalığını önleyebilir

CİVANPERÇEMİ ZARARLARI

Civanperçeminin Yan Etkilerine Dikkat!

Çoğu fayda için yeterince bilimsel kanıt yoktur

Cilt alerjilerine neden olabilir

Hamilelik sırasında güvensiz olabilir

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Cildi Yenilemeye ve Yatıştırmaya Yardımcı Olabilir

Enfeksiyonlar üzerindeki etkilerine ek olarak, civanperçemi cildin yenilenmesine de yardımcı olabilir. Cilt sağlığı yararları haksız yere küçümsenir. Bu etki diğer potansiyel faydalar kadar geniş olarak araştırılmasına rağmen, cilt bakımı için en iyi bitkiler arasında nadiren bahsedildiğini göreceksiniz.

83 kadın üzerinde yapılan iki klinik çalışmada, %2 civanperçemi özü içeren bir topikal krem (2 kez / günde) cildin görünümünü iyileştirmiştir. Cildin yenilenmesini arttırdı, kırışıklık ve gözenekleri azalttı. Saç folikülü (keratinositler) yapan hücrelerin büyümesini arttırdığı için civanperçemi saç büyümesini de artırabilir.

Flavonoidlerde civanperçemi, krampları önlemede ve kasları gevşetmede kanıtlanmış etkileri olan bitki antioksidanları bol miktarda bulunur.

Şiddetli adet sancısı olan yaklaşık 100 kadın üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, 4 g civanperçemi çiçeklerinden yapılmış bir çay, ağrıyı plasebodan daha iyi azalttı. Kadınlar, ilk 3 gün boyunca birbirini takip eden 2 adet döngüsü boyunca günde 3 poşet çay içtiler.

Bağırsak kasılmaları, yiyecekleri sindirim enzimleriyle karıştırmaya ve dışkıyı hareket ettirmeye yardımcı olur. Ancak kontrolsüz, ishale, şişkinliğe ve ağrıya neden olabilirler. Civanperçemi özü, hayvan bağırsak dokusu üzerine yapılan bir çalışmada kasılmaları azaltmıştır

Kalp Hastalığını Önleyebilir

Civanperçemi yakın akrabasının (A. wilhelmsii) ekstresi, 100'den fazla kişi (günde 15-20 damla) üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, bu bitkinin kan basıncını ve kan yağ seviyelerini düşürdüğü görüldü. Sıçanlarda yapılan deneylerde, civanperçemi özü kan damarlarını gevşeterek ve idrar söktürücü olarak hareket ederek kan basıncını düşürdüğü tespit edildi.

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