Hemoroid (Basur) Belirtileri Nelerdir? Hemoroid Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Hemoroid nedir?

Bir Tür Makat Hastalığıdır

Genel cerrahi uzmanlarının alanına giren makat bölgesi hastalıkları arasında yaklaşık 10 hastalık dikkat çekmektedir. Onlardan biride hemoroid olup, makat iç ve dış kısmında oluşabilmektedir. Şiddetli ıkınmaya bağlı olarak o bölgede doku gevşemesi ve zamanla sarkan memeler oluşmaktadır. Dışardan bakıldığında görülen dış hemoroid görünmeyip, makat iç kısmında yer alan ve sadece anoskopla görülenler ise iç hemoroid olarak sınıflandırılmaktadır.

Kabızlığa Bağlı Olarak Ortaya Çıkar

Basur'a neden olan faktörlerden en önemlisi hiç şüphesiz uzun süren tuvalet alışkanlıklarıdır. Özellikle çok fazla baharatklı tüketip, kabızlık sorunu yaşayan insanlar bazen 30-40 dakika süren tuvalet ihtiyaçları olabiliyor. Bu süreçte ise uzun ıkınmalar görülür. Aslında kesinlikle kaçınılması gereken ıkınma makat bölgesinde yer alan toplardamarların bağ dokularında gevşemelere neden olur.

İlk Evrede Kanama Sorunu Ortaya Çıkar

İç ve dış olarak sınıflandırdığımız hastalık ayrıca, 4 farklı evreden oluşmaktadır. 1. 2. 3. ve 4. yani son evre olup, artık kişinin ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olduğu evredir. İlk defa hemoroid olan bir insan iç basur sorunu yaşıyorsa en belirgin özelliği dışkılama esnasında makatta görülen kanamalardır. Daha önce alışkın olmadığınız bu durum artık sizin mutlaka bir genel cerrahi uzmanına muayene olmanız gerektiği anlamına gelmektedir.

İlerleyen Derecelerde Memeler Ortaya Çıkar

Önceleri mercimek tanesi kadar olup, derecesi arttıkça memeler büyüyerek elle hissedilir hale gelir. Hatta öyleki 3. ve 4. derece haline geldiğinde ise basur memeleri dışkılama esnasında makat dışına çıkar. 3. Derece basurda memeler kendisi içeri girerken 4. derecede ise kişi kendisi içeri katması gerekir. Yoksa dışarda kalan meme makat kısmında boğularak 2-3 gün sürecek bir bir ağrıya neden olmaktadır. Boğulmuş basur yani tromboze hemoroid denilen bu durum haricinde basur'un ciddi bir ağrı şikayeti olmadığı bilinir.

Hemoroid ağrısı nasıl geçer?

Makat kısmında meydana gelen ağrılar genelde hemoroid ile karıştırılıyor. Çünkü hemoroid çok fazla ağrı yapan bir hastalık değildir. Tromboze basur olmadığı müddetçe hastada herhangi bir ağrıya neden olmaz. Makat ağrısı genellikle anal fissür dediğimiz (makat çatlağı) hastalığı ile ortaya çıkmaktadır. Ciddiye alınması gereken bir durum olup, makatta ağrı sorunu yaşayanlar utanma duygularını yenerek mutlaka muayene olmalıdır.

Hemoroid memesi patlarsa ağrı olur

Bildiğiniz gibi basur hastalığı 4 farklı derece ve evreden oluşmaktadır. 1 ve 2. derece çok fazla şikayete neden olmasada 3. derece ve devamında ise hemoroid memeleri iyice belirginleşerek dışkılama esnasında makat dışına çıkmakta ve elle müdahale etmediğiniz sürece makat dışında kalabilmektedir. Bazen bu durum hemoroid memesinin patlamasına neden olur.

Tromboze hemoroid ağrı yapar

Yukarda belirtildiği şekilde makat dışında kalarak boğulan hemoroid memesi artık tromboze basur olup, çok ciddi ağrıya neden olur. 1 Hafta boyunca hastayı ciddi bir ağrı çekmesine neden olur. Bunun dışında hemoroid ağrı şikayeti olmaz. Hemoroid memesinde patlama olan hasta mutlaka bir hekime başvurması gerekir. Yada bu zamana kadar beklemek yerine bilimsel hemoroid tedavi yöntemleri ile hastalığınızdan kurtulabilirsiniz.