Koyu kırmızı rengi ile ön plana çıkan hibiskus çayı 'hatmi çiçeği' olarak da bilinmektedir. Hibiskus çayının tadının ekşi olmasından dolayı ekşi çay olarak da adlandırılır. Bu çayın vücuda pek çok yararı bulunmaktadır. Bu yararlar arasında kan basıncını dengelemesi, sindirim sistemini rahatlatması, kolesterolü düşürmesi, zayıflama için kullanılması ve iyi bir adet söktürücü olması yer almaktadır.

HİBİSKUS ÇAYI FAYDALARI?

Hibiskus çayının iştah kapatıcı özelliği bulunmaktadır. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır.

Vücutta bulunan kötü kolesterol seviyesini azaltır ve iyi kolesterolü dengede tutmaya yardımcı olur.

Hibiskus çayı kolesterolü dengelediği için kalp ve damar hastalıkları riskini de düşürür.

Hibiskus çayı yüksek kan basıncını dengeler.

Karaciğer dostu olan bir çaydır. Karbonhidratların emilimini yavaşlatmaktadır.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bu sayede şeker hastalığı riskini azaltır.

Hibiskus çayının antidepresan özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde uykusuzluğa ve strese karşı da etkilidir.

Yapılan bazı araştırmalar sonucunda hibiskus çayının kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı öğrenilmiştir.

Hibiskus çayı regl döneminde görülmekte olan sancı ve krampların azalmasına yardımcı olur ve adet söktürücü olarak rol oynar.

Hibiskus çayı içeriğinde bulunan zengin C vitamini sayesinde grip ve nezle hastalığına iyi gelmektedir.

Antidepresan özelliği sayesinde fiziksel ve zihinsel olarak rahatlama sağlamaktadır. Sinir sistemini sakinleştirmeye de yardımcı olur.

Hibiskus çayı vücuttaki serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olduğu için yaşlanma etkilerini geciktirir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Hibiskus çayı antibakteriyel özellikleri de bulunduğundan vücudun temizlenmesine yardımcHibiı olur.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Hibiskus çayı demlemek için gereken malzemeler şunlardır; 1 tatlı kaşığı kuru hibiskus, 1 su bardağı içme suyu.

Hibiskus çayı demlenişi; Hibiskus çayının demlenmesi oldukça kolaydır. Öncelikle bir bardak içme suyu kaynatılır sonrasında kaynamış suyun içine 1 tatlı kaşığı kuru hibiskus eklenir. Hibiskus çayının demlenmesi için 10 dakika beklenilmelidir. Hibiskus çayını 10 dakika demledikten sonra çayı süzerek içebilirsiniz. Hibiskus çayının tadı biraz mayhoştur. Bu sebep ile içine bal ya da tarçın eklenerek de tüketilebilir.

HİBİSKUS ÇAYI ZARARLARI

Her şeyin olduğu gibi hibiskus çayının da fazlası yani çok fazla hibiskus çayı içmek insan sağlığı açısından zararlıdır. Hibiskus çayı fazla tüketildiğinde kan basıncını düşürür. Bunun ile birlikte hale hazırda düşük kan basıncı olan insanlar hibiskus çayı tükettiğinde kan basınçları daha da düşeceğinden baygınlık gibi sonuçlar doğabilir. Ayrıca fazla hibiskus çayı tüketilmesi bazı kişilerde halüsinasyon görmeye yol açabilmektedir.

Düşük tansiyonu olan kişiler, kronik hastalığa sahip kişiler, düzenli olarak ilaç kullanan kişiler, hamileler ve emzirme döneminde olan kişiler, alerjik bünyesi olanlar ve kolesterolü bulunan kişilerin bir uzmana danışmadan hibiskus çayı tüketmemesi gerekmektedir. Bu kişilerin hibiskus çayı tüketmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

HİBİSKUS ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Hibiskus çayı içinde demir çokça fazladır. Vücutta demir ihtiyacı olmadığı zaman vücut daha rahat bir zayıflama dönemine girer. Hibiskus çayı içerisinde C vitamini olması sebebi ile de zayıflamanın kolay hale gelmesini sağlar. Hibiskus çayı bu etkileri sebebi ile zayıflamaya oldukça yardımcı bir çay türüdür. Bu çay ile zayıflamak isteyen bireyler günde en az 1 çay bardağı olacak şekilde hibiskus çayı içmelidir.

HİBİSKUS ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Hibiskus çayı aç ya da tok karnına fark etmeksizin günde en fazla 2 bardak içilmesi gerekilir. Hibiskus çayı öğleden önce bir bardak ve öğleden sonra bir bardak şekilde tüketilmelidir. Hibiskus çayı 10 gün boyunca öğleden önce ve öğleden sonra içildikten sonra hibiskus çayı içilmesine 3 ay ara verilmelidir. Hibiskus çayı 10 günden fazla tüketilmesi sonucunda faydalarından çok zararları ortaya çıkabilir. Bu çay üç ayda bir kez 10 günlük tekrar halinde içilmelidir.