Kalp yetmezliği ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle 'kalp yetmezliği nedir ve belirtilerinelerdir?' soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.



Kalp yetmezliği olan bazı insanlarda, kalp, vücuttaki diğer organları destekleyecek kadar kan pompalamakta zorlanır. Diğer insanlar kalbe giden kan akışını tıkayan veya azaltan kalp kasının kendisinde sertleşme ve sertleşme olabilir. Kalp yetmezliği, kalbinizin sağ veya sol tarafını veya aynı anda her ikisini de etkileyebilir. Akut (kısa süreli) veya kronik (devam eden) bir durum olabilir.

Akut kalp yetmezliğinde semptomlar aniden belirir, ancak oldukça hızlı bir şekilde kaybolur. Bu durum genellikle kalp krizinden sonra ortaya çıkar. Aynı zamanda, kalpteki kan akışını kontrol eden kalp kapakçıklarındaki bir problemin bir sonucu olabilir. Ancak kronik kalp yetmezliğinde semptomlar süreklidir ve zamanla düzelmez. Kalp yetmezliği vakalarının büyük çoğunluğu kroniktir.

Kalp yetmezliği tedavi gerektiren ciddi bir tıbbi durumdur. Erken tedavi, daha az komplikasyon ile uzun süreli iyileşme şansınızı arttırır. Herhangi bir kalp yetmezliği belirtisi varsa hemen doktorunuzu arayın.

SON EVRE YAŞAM SÜRESİ – KALP YETMEZLİĞİNDE YAŞAM SÜRESİ NE KADARDIR?

İlaç tedavisine ek olarak önerilen cerrahi yöntemler ve tıbbi cihazların uygulanması için geç kalınmaması, uygun zamanın, önceden bu konuda deneyimli ekip tarafından belirlenmesi ile yaşam süresi uzatılabilmektedir ancak kesin bir süre yoktur.

KALP YETMEZLİĞİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Kalp yetmezliği, zamanında tedavi edilmediğinde ölüme kadar varan etkileri bulunan riskli bir hastalıktır. Ancak günümüzde modern tıbbın gelişmesiyle birlikte hastaların büyük bir bölümü tedavi edilebilirken tedavi sonrası kendine iyi bakmayan, doktor tarafından yasaklanmış alışkanlıklarından vazgeçmeyen kişilerin kalbi daha fazla yıpranarak, ortaya çıkan olumsuzluklarla mücadele edemeyebilir.

KALP YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp yetmezliğinin belirtileri şunları içerebilir:

aşırı yorgunluk

ani kilo alımı

iştah kaybı

sürekli öksürük

düzensiz nabız

kalp çarpıntısı

karın şişmesi

nefes darlığı

bacak ve ayak bileği şişliği

çıkıntılı boyun damarları

KALP YETMEZLİĞİNE NE SEBEP OLUR?

Kalp yetmezliği en sık başka bir hastalık veya hastalıklar ile ilişkilidir. Kalp yetmezliğinin en yaygın nedeni, kalbe kan ve oksijen sağlayan arterlerin daralmasına neden olan bir hastalık olan koroner arter hastalığıdır (KAH).

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ

Kalp sağlığınızla ilgili olarak doktorunuz sizin için belli bir tedavi süreci uygun görür. Buna ilaç tedavisi ile kalp pili, stent gibi ameliyat gerektiren yöntemler dahil olabilir.

1. Kalp yetmezliği ilaçları

Kalp yetmezliği sebebiyle ortaya çıkan semptomların şiddetini azaltmak ve kalbin yükünü hafifletmek amacıyla ilaç tedavisi uygulanabilir. Kullanılacak ilaçlar hastalığın aşamasına ve belirtilerin şiddetine göre değişkenlik gösterir.

2. Kalp pili

Kalp yetmezliğinde yalnızca kalbin kan pompalama işlevinde bozukluk görülmez, kalbin elektriksel sistemi de belirli bir oranda hasar görür. Bu nedenle kalp duvarlarındaki kasılma aynı anda meydana gelmez. Kalbin işlevlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmemesi kalbin enerjisini gereksiz yere harcamasına sebep olur. Kasılmalar devam eder fakat vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda kan pompalanamaz. Kalp duvarlarının aynı anda kasılması için cerrahi operasyonla hastanın kalbine pil yerleştirilir.

3. Stent

Kalbin yeterince beslenememesiyle birlikte damarlarda tıkanıklık meydana gelebilir. Bu sorunun tedavisi için lokal anestezi altında tıkalı olan damara stent yerleştirilir ve genişlemesi sağlanır.

4. Baypass

Vücudun ihtiyaç duyduğu kan kalp tarafından ilk olarak koroner arterlere iletilir. Devamında atardamarlar yardımıyla tüm vücuda yayılır. Koroner arterde meydana gelen daralma, tıkanıklık gibi problemler kalp yetmezliğiyle birlikte kalp krizi gibi sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için için baypass operasyonu yapılır.

KALP YETMEZLİĞİ BİTKİSEL TEDAVİ

Bitki koroner damarlarda düz kaslarda dilatasyona ve böylelikle damar direncinin düşmesine, kan akımının artmasına neden olmaktadır. Fakat ani ataklarda etkili değildir, çünkü meydana gelen etki yavaş bir şekilde bitki kullanılmaya devam ettikçe oluşmaktadır.

Kalp yetmezliği gelişme riskinizi artırabilecek diğer koşullar şunlardır: